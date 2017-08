Brobyggeren Norheim

Kommentar Han var ingen veldig kjent person i norsk offentlighet, og forfatterskapet hans var knapt folkelesning. Men Pål Norheim var likevel en sentral stemme i Norge, ikke minst på Facebook.

Jeg ble kjent med Pål Norheim for drøye seks år siden. Det skjedde gjennom nettopp Facebook. Han kom fra det lille, noe sære, og begavede miljøet rundt litteraturtidsskriftet Vagant, og var en kjent figur i diverse subkulturer i hovedstaden og etter hvert i Bergen, og skrev små bøker som kjennerne elsket, men som var godt skjult for massene.

Det var på Facebook han «slo gjennom», for å si det banalt. Rett som det var ble denne litt underlige og milde gestalten en av de mest sentrale debattantene i diverse Fb-fora, med reflekterte (og lange!) utgreiinger om alle livets små og store spørsmål. Jeg sendte ham en venneforespørsel, og vi fant tonen umiddelbart, ikke minst da jeg overtalte ham til å bli kronikkskribent her i tabloide VG, et format jeg tror han likte. Han skrev avansert, men klart – kort, men innholdsrikt.

Han skrev om ytringsfrihet, om populisme, om ekstremisme og om rasisme, og søkte alltid en konstruktiv posisjon, og mante til ro og respekt. Pål var polemisk uten å ty til overdreven polemikk. Han så alt fra flere sider, men kunne også være skarpt tydelig. Det var ikke lett å diskutere med ham, man måtte være skjerpet. For Pål var intelligent, belest og undertiden mildt «faderlig»: Alltid imøtekommende og forståelsesfull, men også avvisende til poserende meta-argumentasjon og aggressiv posisjonering. Han var en moderat stemme i en stadig mer polarisert debatt.

Jeg traff ham sist gang i hans hjemby gjennom mange år, Bergen, og det var i begynnelsen av mai, tror jeg. Det var en vidunderlig Bergens-kveld, på det utmerkede spise- og utestedet Lysverket ved Lille Lungegårdsvann, og vi skålte og lo og bedrev mild baksnakking av diverse «fiender» i sosiale medier. Påls store pre i de opphetede og tidvis helt uutholdelige Facebook-debattene, var at han tok seg til å svare alle, respektfullt og skikkelig, uansett hvor uenig han var med langt mindre forsonlige debattanter. Undertiden ble han lei av all kjeklingen og tidvis uutholdelig uforsonlige Fb-krangler, og ga uttrykk for det i direktemeldinger. Vi utvekslet en del slike.

Pål var opprinnelig fra Mo i Rana, og bodde i flere år i Etiopia, og så på Afrika som sitt andre hjemkontinent. Han hadde en umiskjennelig og særegen dialektmelodi og snakket slik han skrev: Poengtert, lett høytidelig og med et lurt smil på lur. Han var sine venners venn og reaksjonene på hans brå og altfor tidlige bortgang har vært fylt av varme og kjærlighet, også fra folk han ofte var uenig med. Han var en sjelden type, og litt utidsmessig. Glad i å spille piano var han også, og en dedikert Beatles-fan. Spesielt glad var han i Paul McCartneys påstått «lette» låter, slike som den underkjente og akkord-finurlige «Your Mother Should Know» fra Magical Mystery Tour-platen.

Hvil i fred, gode Pål. Og takk for dine mange gode bidrag til en bedre og mer sivilisert samfunnsdebatt i Norge – og ikke minst, for din ro, refleksjonsevne og kule, lavskuldrete, livsinnstilling. Du er allerede dypt savnet.

–

HANS PETTER SJØLI

Debattansvarlig, VG