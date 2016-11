Mays Brexit-brøler

Kommentar Når statsminister Erna Solberg (H) i morgen møter sin tyske kollega Angela Merkel for å snakke om effekten av Brexit, har britenes EU-farvel fått enda en ny dimensjon:

En rettsslutning som setter resultatet av vårens folkeavstemning til side.

Dommerne i Her Majesty’s High Court of Justice of England and Wales (EWHC) slo før helgen fast at den sittende regjeringen ikke har mandat til å iverksette den såkalte artikkel 50, utmeldingsparagrafen, uten godkjennelse i parlamentet.

EWHC er en av tre øvre rettsinstanser i det britiske juridiske systemet, bare Høyesterett og Statsrådets rettsutvalg (Privy Council) rangerer over.

Retten mener at så lenge nasjonalforsamlingen ikke har fattet formelt vedtak om å ta Storbritannia ut av EU, kan ikke statsminister Theresa May begynne forhandlinger om dette – kun basert på en rådgivende folkeavstemning.

Den konstitusjonelle diskursen er intrikat, men koker ned til følgende prinsipper:

** Storbritannia er et parlamentarisk demokrati, uten nedskrevet grunnlov, men bygger på tradisjon og landets lovverk.

** Den lovgivende makt er Det britiske parlamentet.

** Kronen (regjeringen) er utøvende makt.

** Kronens såkalte prerogativ (særlige rettigheter) kan i henhold til tradisjon og britisk lov ikke overstyre lover vedtatt av parlamentet.

Forenklet forklart: Nasjonalforsamlingen vedtok i 1972 at landet skulle være med i Den europeiske union. Inntil parlamentet vedtar noe annet, er det gjeldende lov.

Theresa May vet at det i begge kamre, både i Underhuset og i House of Lords, er solid flertall for Bremain, altså fortsatt EU-medlemskap. Et klart mindretall av de folkevalgte i nasjonalforsamlingen stemte for Brexit. May selv ønsket ikke Brexit, men hun ønsket heller ikke at parlamentet skulle debattere resultatet av folkeavstemningen. Det kan ha vært en taktisk brøler.

Ved å holde den viktigste beslutning i nasjonens historie på fem tiår utenfor parlamentarisk behandling, har hun bidratt til å gi det dramatiske utfallet svekket legitimitet.

Brexit er forankret i et marginalt flertall hos dem som møtte opp ved urnene. Like fullt et flertall som politikerne i Underhuset mest sannsynlig ville respektert i en endelig avstemming, noe som også kunne gitt regjeringen en helt annen forhandlingsposisjon overfor Brussel.

For folkets nei gikk langs tverrpolitiske akser, og parlamentarikere med et gjenvalg å ta hensyn til ville neppe våget å utfordre potensielle velgere. Nå risikerer Theresa May å få en rettskraftig dom i Høyesterett, når ankesaken kommer opp en eller annen gang neste år.

Fordi dommerne i EWHC og i Høyesterett har det til felles at de ikke kjenner folkeviljen på annet vis enn det som kommer til uttrykk i lover som folkets valgte representanter har vedtatt. De trenger ikke, og skal ikke, ta populære hensyn. En rådgivende folkeavstemning er dem revnende likegyldig, fordi det vedkommer ikke lovens bokstav, som de er satt til å forvalte.

Juridiske eksperter tror Høyesterett kommer til å opprettholde EWHC-dommen.

Da må Parlamentet ta debatten, og for å sikre utfallet der kan statsministeren i teorien beslutte å skrive ut nyvalg. Det kommer de konservative garantert vinne, gitt det ideologiske og strukturelle havari i britiske Labour.

Samtidig vil et kraftig valgnederlag gjøre det så vidt tydelig hvor uvalgbar venstreradikaleren Jeremy Corbyn faktisk er. Et restrukturert arbeiderparti under ny ledelse vil helt klart bli en større utfordring for de konservative enn dagens splittede Labour. En handlingslammet opposisjon som har gjort det til en paradegren å snuble i egne ben, er å foretrekke foran skjerpede sosialdemokrater med regjeringsmakt i blikket.

Brexit vil finne sted, men i løpet av en annen tidsramme og til helt andre kostnader. Veien ut vil være brolagt med kompromisser og tilpasninger. Når alt kommer til alt kan Storbrtannias status i EU ende opp som den alltid har vært. Britene var alltid litt utenfor innenfor. Nå blir de litt innenfor utenfor.

*

