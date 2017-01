Brexit: Skilsmisseoppgjøret som kan rive Storbritannia i filler

Leder Trumps seier har styrket britenes forhandlingskort overfor EU. Men kampen på hjemmebane hardner til.

Statsminister Theresa Mays 12-trinnsplan for brexit fremstår som et ærlig ønske om å opprettholde gode relasjoner til EU og Europa, til tross for at Storbritannia nå bryter med Den europeiske union.

"Statsministerens kanskje største utfordring blir å holde den britiske union samlet mens hun forhandler seg ut av den europeiske.

Bruddet er absolutt, ugjenkallelig og innebærer at britene også låser seg selv ute fra det indre marked. Når brexit-forhandlingene er avsluttet, angivelig om to år, skal en endelig avtale legges frem til behandling i begge kamre av nasjonalforsamlingen. Før det skal avtalen godkjennes enstemmig av EUs øvrige medlemsland.

Selv om May holdt en optimistisk tone gjennom sin redegjørelse tirsdag, ligger det i kortene at skilsmisseoppgjøret både vil bli bittert og krevende. Hennes utsagn om at «ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale» falt i særdeles dårlig jord hos forhandlingsmotparten, som dermed er beredt til å gi britene nettopp det; en så dårlig avtale at statsministeren pent må takke nei.

Det handler ikke nødvendigvis om smålig hevngjerrighet fra Brussels side, men om å beskytte egne og medlemslandenes interesser. Hva er vitsen med et samkjørt og relativt kostbart EU hvis enkeltland utenfor unionen kan få like gode betingelser som medlemmene har fremforhandlet og avtalt kollektivt?

Samtidig kan ikke EU avvise britene på dørstokken, gitt den nye verdensorden med brexit-vennen Donald Trump ved roret i USA.

At amerikanernes påtroppende president gir en god dag i EUs grunnleggende ideer, er nå en ting, og hans lojalitet overfor Europa synes heller ikke påfallende. Men i motsetning til Barack Obama, som i forkant av den britiske folkeavstemningen sa at Storbritannia utenfor EU måtte finne seg i å stille langt bak i rekken i forhandlinger om en handelsavtale med USA, har Trump lovet britene forrang i køen.

At Storbritannia, verdens sjette største økonomi, er en attraktiv handelspartner for flere, betyr gode kort for Theresa May. Men hun vet også at EU – med britenes direktetilgang til det indre marked – står for 44 prosent av britisk eksport. Den tilsvarende importen til UK fra EU er på knappe åtte prosent. Det er ingen god hånd å møte ved forhandlingsbordet med.

Britene er dessuten i en tollunion med EU, noe statsminister May synes å ville videreføre. Ulempen da er at Storbritannia ikke kan inngå separate handelsavtaler med tredjeland.

Statsministerens kanskje største utfordring blir å holde den britiske union samlet mens hun forhandler seg ut av den europeiske. I Nord-Irland og Skottland sa folket klart ja til EU. De ønsker å melde seg inn igjen og bruker nå Brexit for alt det er verdt i sin egen uavhengighetskamp. Dette kan bli Mays mest krevende kamp. Den som fører krig på flere fronter vinner sjelden alle.