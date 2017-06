Brasil på randen – igjen

Debatt Brasils president Michel Temer kan når som helst bli fratatt presidentvervet. Nå ligger hans skjebne hos valgdomstolen. Det har også konsekvenser for Norge.

ROAR NERDAL, frilansjournalist i Salvador, Brasil.

Siden presidentvalget i 2014, har Brasil vært et vandrende politisk og økonomisk kaos. Stadig nye korrupsjonsavsløringer som inkluderer toppolitikere og kjente næringslivsfolk serveres til frokost. Spekulasjoner om hvem som blir neste president tas over lunsjen, og hvem som fortjener resten av sitt liv i fengsel er tema for kveldsmaten.

ROAR NERDAL er bosatt i Brasil. Foto: PRIVAT

Partnerbytte

I 2014 ble paret Dilma Rousseff og Michel Temer valgt til henholdsvis president og visepresident. Men seieren var knapp – 51, 6 prosent mot 48,3 prosent. Presidentkandidaten som tapte, Aecio Neves, ba umiddelbart om at valget skulle underkjennes for misbruk av offentlig makt, midler og valgkampen finansiert av korrupsjonspenger.

Tre år i brasiliansk politikk er lang tid. Siden valget i 2014 er posisjonene fullstendig endret. Dilma Rousseff var venstresidens kandidat. Kongressen som ble valgt var den mest høyreorienterte siden militærstyret endte i 1985. Egentlig var det bare et tidsspørsmål før hennes dager som president var talte. Michel Temer overtok med støtte fra Aecio Neves, der partiet hans også gikk aktivt inn i regjeringen.

Rousseff måtte gå som følge av en teknikalitet – at hun pyntet på statsfinansene og sjonglerte med budsjettene. Men Rousseff hadde også tapt gatene. Den økonomiske middelklassen arrangerte store protester over hele landet der folk kledde seg i den gule landslagstrøyen.



Folk mente at med Rousseff ute av presidentstolen, ville alt bli ved det gamle. Og de stadige korrupsjonssakene, der de fleste pekte mot at tidligere president Lula da Silva og hans parti, PT (Arbeiderpartiet), ville gravlegge dette sosiale eksperimentet en gang for alle.

Fram til torsdag skal den øverste valgdomstolen avgjøre om Rousseff og Temer skal fratas sitt mandat. Størst praktisk betydning er det altså om Temer blir kjent ugyldig som president – Dilma er allerede ute, og har neppe noen politisk framtid.

Heller ikke Neves er aktuell for å overta. Han har blitt fratatt mandatet som senator, etter å ha bli tatt i lydopptak der han ba om penger av en av de største kjøttprodusentene i Brasil.

Og Temers skjebne kan også like gjerne bli avgjort i høyesterett, da han er involvert i flere av de store korrupsjonsavsløringene. Den siste tiden er mistankene også forsterket av lydbåndopptak der han angivelig skal ha bedt om at ovennevnte kjøttgigant, JBS, skulle fortsette å betale for en av de viktigste politikerne som sitter fengslet for korrupsjon, Eduardo Cunha, for at han skal holde kjeft. (Temer påstår at lydbåndet er redigert og uttalelsen ute av kontekst.)

Sjokk på børs

Da lydbåndopptakene med Temer og Neves ble offentliggjort, reagerte markedet med sjokk. Til tross for at Temer er tidenes mest upopulære president, så har børsen i Brasil hatt gode tider. Temer har nemlig stått for klassisk høyrepolitikk med kutt i offentlige budsjetter, pensjonsreform og kraftig innskjerping av arbeidstakernes rettigheter.

De fleste økonomer er enig om at Brasil må ta grep om sin økonomiske politikk, men Temer har lagt an en veldig usosial profil. Antallet fattige øker dramatisk, det samme gjør den sosiale uroen, mens Temer har beskyttet og gitt bedre vilkår til politikerklassen, de militære, dommere, toppbyråkratiet og de aller rikeste.

Det er jo en politikk som vanligvis fungerer i Brasil: Gi penger til de som kan støtte deg. Med Temers usikre posisjon ligger nå mange politikere på været for å se hvilken vei det blåser i rettsapparatet.

Og om Temer faller nå, er usikkerheten langt fra over. Den som følger etter Temer i rang er presidenten i Underkammeret. Han er også involvert i flere korrupsjonsskandaler. Derfor snakker man nå åpent om å hente inn personer utenfra som kan bekle presidentembetet til det er valg neste høst. Siden det er så kort tid igjen, sier den brasilianske grunnloven at det skal være indirekte valg av president.

Direktevalg nå

Det store flertallet i de brasilianske folket vil derimot ha direktevalg av president nå. Det er marerittet for politikerklassen og de som leder korrupsjonsetterforskingen. Da dukker nemlig tidligere president Lula da Silva som storfavoritt for å vinne. Han er garantert å komme til andre valgomgang. Lula er allerede tiltalt i flere korrupsjonssaker, og blant spesialetterforskerne er han den som var edderkoppen i den store Lava-Jato-saken (bilvask), som omhandler korrupsjon i og rundt oljeselskapet Petrobras. Mye av etterforskningen bærer preg av politisk forfølgelse. Dermed ikke sagt at Lula er uskyldig. Men bevisene foreløpig virker tynne, og sakene små.

Norge og Brasil

For drøyt ti år siden var den rødgrønne regjeringa til Stoltenberg begeistra over Brasil. Landet ble et satsingsland, og det ble utviklet egen strategi. Det norske økonomiske engasjementet er også stort. Mellom 250-300 milliarder kroner er investert i landet. Hydro har hovedvirksomheten her, Statoil satser friskt, Statkraft prøver seg i det voksende markedet for fornybar energi og Brasil er gjennom regnskogfondet største mottaker av bistandsmidler.

Derfor er norske interesser også i spill. Den økende sosiale uroen har ført til aksjoner mot Hydros anlegg der man har sperret av portene. Statoils oppkjøp av et stort oljefelt i pre-salt-feltet er møtt med juridiske aksjoner for å sjekke lovligheten. Kommer Lula til makta, kan hele oljeregimet endres igjen. Statkrafts tidligere samarbeidspartnere innen energi er allerede dømt for korrupsjon.

Dagen da lydbåndopptak med Temer ble avslørt, «tapte» oljefondet i underkant av ti milliarder kroner av sin verdi i Brasil. Nå skal man sjølsagt ikke styre sin satsing etter kortsiktig finansielle tumulter, men dette viser hvor mye en presidentstilling i Brasil faktisk betyr for Norge.

Og det er faktisk ikke umulig Temer blir fradømt embetet sitt. Ifølge insidere, skal det være et knapt flertall i valgdomstolen for et slikt vedtak.