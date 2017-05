Bro for tunnel

Leder Den syv km lange Oslofjordtunnelen kan bli stengt i tre uker etter at et tsjekkisk vogntog tok fyr fredag kveld.

Nødetatene var raskt på plass for å evakuere menneskene som var fanget nede i dypet. Heldigvis gikk det ikke liv tapt denne gangen, som i 2008, men ulykken reiser på nytt kritiske spørsmål om den undersjøiske veitunnelen mellom Frogn i Akershus og Hurum i Buskerud.

"Sikkerhet må trumfe pris.

Adm.dir. Geir A. Mo i Norges Lastebileier-Forbund (NLF) karakteriserer Oslofjordtunnelen som en dødsfelle og uttalte til Dagbladet i helgen at den må stenges. For godt. Det er et krav med store konsekvenser. Men i denne saken støtter vi NLF.

Også norske yrkessjåfører slakter sikkerheten i Oslofjordtunnelen, ifølge NRK. Statens vegvesen har etter ny faglig vurdering kommet frem til det samme: Tunnelen må erstattes med et tryggere broløp.

Dette handler selvfølgelig også om økonomi. En ny bro blir ikke billig. Samtidig har Oslofjordtunnelen vært et massivt pengesluk for Statens vegvesen siden åpningen i juni 2000, og verre skal det bli. For at den skal tilfredsstille EUs nye sikkerhetsdirektiv for tunneler må den rustes opp for enorme summer. Det blir heller ikke billig.

Og uansett hva man gjør, er stigningen i henhold til det felleseuropeiske regelverket altfor bratt. Dette øker faren for varmgang i bremser, motorhavari og brann. At dette faktisk skjer, har vi nå flere eksempler på. NLF og direktør Geir A. Mo, som er tidligere generalsekretær i Frp, er ikke spesielt glad i EU, men akkurat når det kommer til tunnel- og veisikkerhet ber han myndighetene om å følge EU-direktivet. Vi er enig.

Vogntoget som forulykket fredag var lastet med papir. Det var også traileren som i mars 2011 brant opp. I juni samme år måtte 34 personer evakueres på grunn av bilbrann, 12 måtte på sykehus. Aftenposten skrev i den forbindelse at Oslofjordtunnelen må stenges 300 ganger i året. Mellom 250 og 270 av disse årlige stengningene er ikke planlagt.

I Statens vegvesens faglige råd til regjeringen forut for Nasjonal transportplan lå det en anbefaling om å fase ut tunnelen. Men da samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) la frem NTP var dette rådet utelatt. I stedet mener regjeringen at det skal settes av 4,5 milliarder kr. til å bygge et nytt tunnelløp under Oslofjorden.

I lys av de mange ulykkene, som omfatter alt fra vogntog i full fyr og oversvømmelser til biler som kolliderer eller går tomme for bensin og skaper forstoppelse i tunnelen, mener vi regjeringen bør revurdere dette. Sikkerhet må trumfe pris.