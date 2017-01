Mens Venezuela kollapser, blomstrer Bolivia

Debatt Er elendighet og økonomisk krise den naturlige endestasjonen for sosialismen?

FRANCISCO TORO, kommentator og redaktør i Caracas Chronicles.

Venezuelas økonomi er en katastrofe av historiske proporsjoner. For mange er det neppe en overraskelse. Hver gang jeg skriver om Venezuela, får jeg titalls tilbakemeldinger med den samme ironiske ordlyden:

«Sosialisme fører til elendighet. Hvem skulle ha trodd det!?».

Å tolke Venezuelas kollaps som en slags straff for å ha valgt sosialisme som ideologi, virker til å være utbredt. Jeg blir fortalt gang på gang at landet mitt kun er den naturlige endestasjonen for sosialisme.

Det er bare ett problem med all slakten av sosialisme: Bolivia.

Vekst og fattigdomsreduksjon



Siden 2006 har Bolivia vært styrt av like militante sosialister som i Venezuela. Landet har opplevd en spektakulær økonomisk vekst og fattigdomsreduksjon, uten noe tegn til kaoset som har rammet Venezuela. Mens inflasjonen er i ferd med å overgå 1000 prosent i Venezuela, er den i Bolivia på under fire prosent. Varemangel, som er ute av kontroll i Caracas, eksisterer ikke i La Paz.

Ekstrem fattigdom, som nå øker raskt i Venezuela, påvirker bare 17 prosent av bolivianere nå, i forhold til 38 prosent da sosialistene tok makten for ti år siden. Avstanden mellom rik og fattig minsker også: De ti prosent rikeste i Bolivia pleide å tjene 128 ganger mer enn de fattigste ti. I dag tjener de 38 ganger så mye.

Hvordan kan dette være? Det er sant at Bolivia har nytt godt av en «boom» på grunn av økende etterspørsel etter naturressurser over store deler av 2000-tallet. Eksportinntektene seksdoblet seg etter at Evo Morales, den karismatiske venstrevridde presidenten, tok makten, fra snaue 19 milliarder kroner rett før valget til drøye 111 milliarder kroner på toppen av oppgangstidene.

«Boom» i naturressurser



Så ja, høy pris på råvarer gjør det definitivt lettere å oppnå utvikling.

Men det forklarer ikke hvorfor Bolivia blomstrer, mens Venezuela kollapser: Sistnevnte nøt en enda større «boom» i naturressurser, med en økning fra rundt 198 milliarder kroner i inntekter før oljeboomen, til nær 1320 milliarder kroner da oljeprisen var som høyest.

Det viser seg at det ikke er selve «boomen» som spiller en rolle, men heller hva du gjør med den.

Venezuelas sosialister brukte alt av de uventede eksportinntektene, og enda litt til. Bolivias sosialister sparte mye av sine inntekter.

Venezuela gikk i store budsjettunderskudd hvert år, selv da oljeprisene nådde skyhøye nivåer mellom 2005 og 2014. Det betydde at landet pådro seg gjeld samtidig som statsinntektene skjøt i været - en uansvarlig, prosyklisk politikk som forlot Venezuela i en blindgate da prisen på råvarer sank drastisk.

I mellomtiden gikk Bolivia i overskudd hvert år mellom 2006 og 2014. Det gjorde at de kunne kvitte seg med mye av gjelden til offentlig sektor, som falt fra 83 prosent av BNP i 2003 til kun 26 prosent i 2014. Dette skjedde samtidig som Bolivia økte sine internasjonale reserver dramatisk, fra 14,6 milliarder kroner i 2005 til 130 milliarder kroner i 2014.

God økonomisk styring



Det viser seg at forskjellen mellom Bolivia og Venezuela ikke har noe å gjøre med abstrakte, ideologiske merkelapper og heller alt å gjøre med god økonomisk styring.

Jeg vet, «god økonomisk styring» høres fryktelig kjedelig ut, men det utgjør en enorm forskjell i virkelige folk sine liv.

Mens Venezuelas skjødesløse sosialister gjorde landets en gang blomstrende middelklasse fattige, så skapte Bolivias sosialister en helt ny middelklasse bestående av den lenge marginaliserte urbefolkningen.

Over et tiår tredoblet BNP per innbygger seg fra drøye 8600 kroner til snaue 27.600 kroner. På samme tid skapte nye myndighetsprogrammer, rettet mot eldre, mødre og andre sårbare grupper, en kraftig forbedring i sosiale indikatorer.

For å ta ett eksempel: 32 prosent av bolivianere var kronisk feilernært i 2003. I 2012 var bare 18 prosent det.

Fortsatt mye korrupsjon



Poenget her er ikke å idealisere Bolivias sosialister: Landet forblir dårlig styrt på flere, viktige områder. Korrupsjon kjennetegner fortsatt landets offentlige sektor, hvor mesteparten av vitkige kontrakter blir fordelt til nære venner og allierte av regjeringen.

Og selv om det ikke er på langt nær like ekstremt som Venezuelas vei mot diktatur, så er det bekymringsfulle autoritære tendenser i bolivansk politikk, hvor man stadig vanskeliggjør opposisjon, som ethvert ordentlig demokrati trenger for å fungere.

Selv det Bolivia har oppnådd, må tas med en klype salt. Det er grunn til å tro at fattigdomsreduksjonen ville gått mye raskere og på enn mer bærekraftig måte dersom regjeringen ikke hadde på unødvendig vis frastøtt seg den private sektoren.

Utenlandske selskaper, som ofte blir motarbeidet av en fiendtlig innstilt regjering, jobber aktivt for å komme seg ut av landet og investerer lite eller ingenting.

Bolivia har nå også tydelige problemer med å venne seg til lavere pris på råvarer. Siden 2015 har man gått i store underskudd og brukt sine internasjonale reserver altfor raskt, samtidig som regjeringen motsetter seg de kuttene i sosiale utgifter som uunngåelig kommer med lavere pris på råvarer.

Holdes dette ved like i årene fremover, så kan Bolivia ende opp i samme nedadgående spiral som Venezuela nå befinner seg i.

Likevel, på grunn av at Bolivia holdt pengebruken nede og reduserte gjelden under gullårene, har det gitt dem mange flere måter å håndtere økonomiske nedgangstider på enn det Venezuela kunne drømme om.

Ingen sammenheng



Det stemmer ikke at det er en åpenbar sammenheng mellom sosialisme og økonomisk katastrofe. Det er ikke bare det at det er lett å finne moteksempler på sosialistregjeringer som ikke har forårsaket økonomisk kollaps, slik Bolivia er et eksempel på.

Det er også slik at økonomiske katastrofer, oftere enn ikke, har blitt forårsaket av hardbarkede anti-sosialister. Akutt økonomisk kaos som endte i hyperinflasjon brøt ut i Argentina, Brasil, Peru og i Bolivia tilbake på 80-tallet. Hver eneste gang skjedde dette under sentrum- eller høyrevridde regjeringer, som sto i sterk opposisjon til den sosialistiske venstresiden.

Sosialisme er ikke forklaringen på hvorfor noen land fullstendig mislykkes økonomisk. Å bruke sosialisme som forklaring tåkelegger debatten, samtidig som det delegitimerer progressiv politikk som har vist seg å fungere. Argumentet overbeviser også konservative at det er greit når de på en skjødesløs måte bruker for mye penger.

Tross alt, hvis det ikke er økonomisk skjødesløshet som forårsaker økonomisk kaos, men heller et abstrakt begrep («sosialisme»), hvorfor skal ikke da høyresiden bruke for mye penger?

--

Denne kronikken sto først på trykk i Washington Post, og er gjengitt her med forfatterens tillatelse.

Oversatt av Axel Støren Wedén