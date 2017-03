Urovekkende prisøkning

Leder Ekstrem prisvekst på boliger i deler av landet er et alvorlig faresignal, både for den enkeltes økonomi og samfunnsøkonomien.

Prisgaloppen fører til at husholdningenes gjeld øker faretruende. Det blir vanskeligere for unge og folk med lav eller middels inntekt å kjøpe egen bolig, særlig i byene. Samfunnsøkonomisk analyse og Norges Eiendomsmeglerforbund anslår at boligprisene i Norge vil øke med 23 prosent frem til 2020. Høyest blir den forventede prisveksten i Oslo med hele 33 prosent. I den andre enden av skalaen er det ventet at prisene vil øke med 15 prosent i Møre og Romsdal. Den forventede prisøkningen kommer på toppen av en langvarig trend.

Det er verdt å merke seg at Statistisk sentralbyrå (SSB) tidligere har anslått langt lavere prisvekst de neste fire årene. SSB mener endog at boligprisene, landet sett under ett, kan gå noe ned i 2019 og 2020. Også Samfunnsøkonomisk analyse tror prisveksten vil dempes i siste del av fireårsperioden. Prognosene er usikre fordi boligmarkedet er svært følsomt for svingninger i norsk og internasjonal økonomi. Nå er det først og fremst den rekordlave renten på boliglån, og forventningene om at den vil forbli lav lenge, som gir bransjen tro på fortsatt sterk prisvekst. Mange fristes til å ta opp lån som vil bli tunge å bære når renten går opp. Det er bare et tidsspørsmål før det skjer.

Samfunnsøkonomisk analyse forventer renteøkning mot slutten av fireårsperioden. Sammen med økt boligbygging kan dette gi bedre balanse i boligmarkedet. I fjor ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 36 200 boliger, mer enn i noe år siden 2000. Veksten vil trolig bli enda høyere i årene som følger.

I årets valgkamp bør boligpolitikk bli et sentralt tema. Politiske tiltak kan dempe prisveksten. Oslo ser allerede effekter av at det stilles krav om 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig. I pressområdene bør et overordnet mål for myndighetene være å legge til rette for bygging av flere boliger. Vi mener også boligdebatten bør handle om skatt. En nasjonal boligskatt, kombinert med lavere inntektsskatt, vil bidra til sunnere tilstander i boligmarkedet.