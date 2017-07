Psykologien i boligmarkedet

Kommentar I vinter trodde vi boligmarkedet skulle vokse inn i himmelen. Nå frykter mange full brems.

Det vil sikkert glede mange unge kjøpere, og uroe dem som har satt store verdier i bolig. Men hvor mye er reelt – og hvor mye er en kollektiv uro hos potensielle boligkjøpere?

Da prisstatistikken falt i mai, ble mange forundret. Var vi ikke lovet at boligprisene ville stige inn i evigheten? Det er jo ingen forutsetninger som egentlig har endret seg: Det er fortsatt for få boliger i storbyene, nordmenn flest har fortsatt god råd og boligrenten er fortsatt lav.

Men da juli kom og statistikken viste at boligprisene fortsatte å falle, bredte uroen seg rundt middagsbordene i de litt for høyt belånte hjem

SKREVET AV: Mona Grivi Norman, kommentator i VG. Foto: Frode Hansen , VG

I Oslo kunne Eiendom Norge opplyse at de så den sterkeste juni-nedgangen noensinne. Kunne dette være den første duppen i det boligkrakket eksperter har advart om i fem år? Hvor dramatisk er egentlig en nedgang på 3,1 prosent på én måned i et Oslo-marked som har sett 40 prosent vekst de siste to årene?

Les også: Gjeldsbyrden og velstanden

Fra eiendomsmeglernes side snakker man om en udramatisk normalisering. Direktøren i Norges Eiendomsmeglerforbund kalte sågar prisfallet i Oslo «et sunnhetstegn». Men da E24 slo følge med eiendomsmegler Arne T. Sogn på to visninger i juli, var det mer enn sommerstillhet å spore. Ikke ett menneske dukket opp på visning i de to sentrumsnære leilighetene.

Da samme avis i januar spådde at vi ville få en utflating av boligmarkedet i 2017, var det vanskelig å tro. Vi har sett boligprisene stige så lenge rentenivået sank, men når renten blir liggende på et stabilt, lavt nivå, stabiliserer effekten seg. De nye reglene gjør det vanskeligere å kjøpe seg sekundærbolig for utleie – og skyver dermed den nokså-betalingssterke-klassen ut av boligmarkedet. Og når det samtidig bygges mer og befolkningsøkningen mister fart, så er det brått ikke så overraskende at den massive prisveksten avtar noe.

Les mer: Mer enn dobbelt så mange usolgte bruktboliger i Oslo

Rundt de utekafé-bordene jeg har frekventert i sommer merker jeg en økende bekymring hos de som har kjøpt seg bolig det siste halvåret. En litt spakere stemme enn da de fortalte om knallkjøpene i vinter. «Jeg frykter at jeg kjøpte på topp». Flere snakker om å vente med å selge, «for det tar seg vel opp igjen». Og for første gang på flere år spør folk i min bekjentskapskrets om det kanskje ville være lurere å leie en stund før de kjøper.

For når både kjøpere og selgere lurer på om boligmarkedet bremser, da er det nettopp dét det gjør.