Alle skyver de svake foran seg

Kommentar Boligprisene har nådd stratosfæren. Regjeringen vurderer å flikke litt på et par regler. Men de vil ikke gjøre det som virkelig hjelper.

Var du en av de mange som så på leilighet i en av de sentrale bydelene i Oslo i fjor? Kanskje droppet du det. Leiligheten til fire millioner ble for dyr.

Opp med en million



Nå, ett år etter, koster den samme leiligheten fem millioner. Det uten at et eneste skruehull er sparklet.

Vi kan bli millionærer uten å gjøre annet enn å ringe banken og få lån.

Og mange har blitt rike i norske byer. Helt vanlige folk har både en og to leiligheter ekstra fordi det er så lukrativt. Mens unge og folk uten sikkerhet ikke kommer seg inn på boligmarkedet.

Ba om råd



Og boligprisene bekymrer. Mandag inviterte Siv Jensen (Frp) Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til Finansdepartementet.

De skulle lytte til råd fra representanter for næringen, som OBOS, Handelsbanken, Veidekke og Boligprodusentenes Forening. Før jul skal Jensen legge frem regjeringens boliglånsforskrift. Og Sanner vil forenkle enda flere byggeregler.

Lobbyistenes løsninger

Nå er partene hverken enig om hva som er problemet eller løsningen. Men det mangler ikke på forslag fra lobbyistene. De kjører svake grupper foran seg for å få det som de vil. Bankene høres stundom ut som de kan viske vekk klasseskillene, bare de får bestemme regler for utlån og egenkapital selv.

Utbyggerne står nærmest klare til å bygge det klasseløse samfunnet, bare de får sette opp boliger billigst mulig uten fjernvarme, heis og plass til rullestol.

Det alle vil er selvsagt å tjene mest mulig penger. Og det er vel og bra.

Men det løser ikke problemet.

Svaret er mer skatt



Om vi virkelig vil ha et mer rettferdig boligmarked, dempe prisveksten og rekordbelåningen, må vi skattlegge bolig skikkelig. Dette har økonomene forsøkt å si lenge.

Det lave rentenivået fører til at det er ren idioti å ha penger i banken. Å sette pengene i aksjer er også risikabelt. Det er ingenting som har vært så lønnsomt som bolig. Verdien fyker opp. I tillegg subsidierer staten boligeierne i form av lavere skatt.

De som leier bolig får ikke noe skattefradrag for de sure tusenlappene de må ut med i husleie hver måned. Og de sitter ikke igjen med noe prisvekst.

Reglene må endres



Selvsagt investerer folk i bolig når reglene er slik. Men det som er lønnsomt for enkeltpersoner, er ikke lønnsomt for samfunnet som helhet.

Derfor må systemet endres. Vi må klare å få ned prisveksten i byene, samtidig som vi husker alle dem som bor usentralt der hvor folk ikke folk råd til å skilles fordi huset som kostet fem millioner må selges for tre.

Låser fast penger i bolig



Mange av de sentrumsnære leilighetene kjøpes av investorer som vurderer hvor de får mest igjen for pengene sine. Skatt er en del av deres beregninger. Det er dumt at disse pengene blir låst fast i bolig. De kunne gått til investeringer i nye arbeidsplasser.

Og staten burde heller brukt penger på å finansiere skattekutt på verdifull aktivitet, som for eksempel hardt arbeid. Eller på en motorvei som får varene frem til markedene.

Lavthengende frukt



Det sies at det er politisk vanskelig å få vedtatt skatt på bolig. Men dette er i virkeligheten den lavest hengende frukten i norsk økonomisk politikk.

De fleste andre land har skikkelig skatt på bolig, selv om de har mange som eier bolig selv.

Og det er ikke vanskeligere i Norge enn at kommunene har innført eiendomsskatt. At vanlige OBOS-eiere må betale skatt er bare bra. Det burde vært flere som fikk eiendomsskatt i Oslo.

Se til Sosialistisk venstreparti

SV la nylig frem sitt alternative budsjett hvor de foreslår fordelsbeskatning for eiendom, en statlig eiendomsskatt på sekundærbolig sammen med kutt i inntektsskatt.

Det lille partiet rundt sperregrensen er de eneste som virkelig er på lag med alle som ikke kommer inn på boligmarkedet.

Mange vil sikkert protestere og si at Norge ikke har en boligkrise. Deres «råd» er at unge får kjøpe seg bolig utenfor sentrum.

Men hvorfor er det de unge med barn som skal bruke tid på å pendle inn til byen og kanskje bli nødt til å jobbe deltid, mens enslige pensjonister som ikke jobber legger beslag på 250 kvadratmeter på Frogner?

Boligmillionærene har bare hatt flaks.

De har ikke gjort seg mer fortjent til rikdommen enn andre. Vi som bor i steindyre sentrumsnære leiligheter er ikke dyktigere enn yngre i etableringsfasen som vi synes skal flytte til Ås eller Orkanger.

Tvert om, boligeiere har blitt rike nærmest uten å ha løftet en finger. Prisveksten er kommet fordi innvandringen, sentraliseringen og den økonomiske veksten har vært så høy.

Nå kan vi selvsagt prøve å innbille oss selv at vi har gjort oss fortjent til dette gjennom hardt arbeid. Men da glemmer vi at det ikke går an å bli steinrik på ærlig arbeid. For arbeid er det jo skatt på.