Debatt Gjentatte slag mot hodet gir varige hjerneskader. Dette heies altså frem av den norske regjeringen.

JAN STUBBERUD, nevropsykolog

Endelig er proffboksing tillat i Norge! «Take it away», hylte statsminister Erna Solberg på den første profesjonelle boksekampen i Norge siden forbudet i 1981.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland skrek sannsynligvis også litt ringside da franske Anne Sophie Mathis ble knocket ut etter drøye tre minutter.

Boksing forherliges

En sympatisk professor i nevrokirurgi spurte Helleland etter Slagsmålet i Spektrum om «det er slik at departementet ikke tror på den foreliggende medisinske litteraturen, eller er det slik at en hjerneskade fra eller til ikke er så farlig?»

Etter hva jeg forstår har hun ikke rukket å svare ordentlig på dette. Det er vel tvilsomt om hun noen gang får tid til det.

En som har tatt seg tid til å svare for boksingen er skribenten Cathrine Sandnes. Ifølge henne handler ikke boksing om å påføre et annet menneske skade eller smerte, «det handler om presisjon. Den riktige bevegelsen (…) som gir det perfekte treffet».

Av og til lar jeg meg forundre over hvordan boksing forherliges. Min påstand er at målet i boksing er å slå motstanderen så hardt i hodet at vedkommende faller over ende og ikke greier å stå oppreist etter ti sekunder.

Varige hjerneskader

Nå som blodtåka etter Slagsmålet i Spektrum muligens har lagt seg kan det være fint å reflektere litt over hjernen, og noe av den alvorlige problematikken som er knyttet til gjentatte slag mot hodet og hjernerystelser.

I utgangspunktet er fysisk aktivitet godt for hjernen, og kan blant annet bidra til å holde nervecellene friske og raske. Det er dog ikke alle sportsgrener som er like sunne for hjernen.

Det har lenge vært kjent at boksere kan utvikle varige hjerneskader. I dag er varige hjerneskader (kronisk traumatisk encefalopati (CTE)), ofte kalt «boksedemens», også blitt påvist hos ulike typer kampsportutøvere, ishockeyspillere, og i amerikansk fotball.

Men disse er på langt nær de eneste som befinner seg i faresonen for å få varige skader etter gjentatte hodetraumer. Boksedemens har blitt påvist hos mennesker som har vært utsatt for vold og krig, og i 1996 hos en alkoholisert klovn som i 15 år hadde blitt skutt ut av kanoner på sirkus. Men det er kanskje i amerikansk fotball fokuset har vært størst den siste tiden.

I 2002 døde den tidligere NFL-spilleren Mike Webster, en tøffing som også gikk under navnet Iron Mike, 50 år gammel. Han døde av hjerteinfarkt, som hjemløs i en bil, hvor et av vinduene var teipet igjen med en avfallspose. Hans råtnende tenner var forsøkt festet med superlim. Kort tid etter han la opp som spiller forsvant både penger og familie.

Mike Webster glemte det meste; hvor han bodde, hva han skulle, hvordan man spiste. Hvordan kunne dette skje med en av USAs beste toppidrettsutøvere, en familiemann med flere millioner dollar i oppsparte midler?

Under et legebesøk noen år før han døde svarte han egentlig best på dette selv da legen mistenkte hjerneskade og spurte: Har du noen gang vært i en bilulykke? «Jeg har vært i 350.000 bilulykker», svarte Mike Webster.

Etter Websters død ble det påvist kronisk traumatisk encefalopati i hjernen hans. Dette kan beskrives som en progressiv, degenerativ hjernesykdom som oppstår etter gjentatte hodetraumer. Tilstanden kan lett forveksles med Alzheimer eller frontotemporal demens, derav «boksedemens».

Vanligvis inngår proteinet tau som byggesteiner i hjernen, men disse løsner etter gjentatte slag eller hjernerystelser, og medfører at byggverket (dvs. hjernen) rakner. Disse løsslupne proteinene rotter seg sammen i ansamlinger, der de irriterer omkringliggende nevroner så mye at de dør.

Ved å veie hjernen til døde pasienter har man blant annet målt seg frem til at vekten kan reduseres til under en kilo, mens en normal hjerne veier ca. 1,5 kilo. Disse hjerneskadene går ikke ubemerket hen, tvert imot medfører det hukommelsestap, konsentrasjonsvansker, lavere IQ, depresjon, desorientering, aggresjon, forvirring, hodepine, svimmelhet og døvhet.

Andre symptomer er manglende innsikt, svekket impulskontroll, dårlig dømmekraft, redusert motorikk, svekket tale og skjelvinger.

Tar ikke hjernen på alvor

Listen er lang, og symptomer utvikles ofte tiltakende over en lengre periode. Sikker diagnose kan først stilles ved obduksjon. Nylig fremkom tall som tyder på en overrepresentasjon av boksedemens hos amerikanske fotballspillere, hvor det hos 87 av 91 avdøde NFL spillere ble påvist varige hjerneskader.

Det er mulig Dale Evans deler Sandnes sin lidenskapelige beskrivelse av slag mot hodet til en annen person. Han fikk inn flere «perfekte» treff på sin motstander Mike Towell. Kampen ble stoppet etter femte runde, og Towell døde av alvorlig hjerneblødning samme kveld.

Dette skjedde kun et par dager før den hjemvendte boksedronning Brækhus knocket ut Mathis i Spektrum. «Utrolig gøy. Det gikk litt fort synes jeg», sa Erna Solberg til latter fra salen.

Det virker ikke som om folk tar hjernen på alvor; gjentatte slag mot hjernen er ikke bra, verken for boksere, fotballspillere eller klovner.