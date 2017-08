Uhørt fra Frp

Regjeringspartiet Frp har valgt seg en utenrikspolitisk talsmann som er uenig med egen regjering. Denne uken gikk Christian Tybring-Gjedde ut mot regjeringens sanksjoner mot Russland. - Vi må ta innover oss at ikke Russland kommer til å forlate Krim, sier politikeren til Aftenposten, og ber om at utenriksminister Børge Brende jobber for å oppheve sanksjonene.

Det er som om han har glemt hvorfor sanksjonene ble innført. Det var russerne som invaderte Krim og brøt folkeretten. Den norske regjeringen har bred støtte i Stortinget for å delta i straffetiltakene EU tok initiativet til.

Og det er ingen grunn til å avvikle dem nå. Russland står med soldater i Øst-Ukraina, de okkuperer Krim og fortsetter støtten til prorussiske separatister i landet. Det er helt riktig som utenriksminister Brende sier, russerne selv som sitter med nøkkelen til å oppheve sanksjonene.

Putin kan begynne med å respektere våpenhvileavtalen Russland selv signerte på. Dette understreker for så vidt også Tybring-Gjedde. Det gjør det bare merkeligere at han i samme åndedrag langer ut mot sine partifeller. Det er ikke bare uklokt og illojalt, det er også usedvanlig dårlig timing. Torsdag varslet Russlands statsminister Medvedev «åpen handelskrig», etter nye amerikanske sanksjoner. Og i helgen bestemte Putin at flere hundre ambassadeansatte amerikanere skal utvises fra Moskva.

Alle som har oppdratt barn vet at det er vanskelig å stå imot protester. Men at å være ettergivende bare gir kortvarig glede. For kravene har en tendens til å dukke opp med fornyet kraft. Internasjonale straffesanksjoner er i en annen liga. Men for at virkemidlene skal ha betydning, må det også på dette nivået utvises fasthet.

Vladmir Putins Russland er sterkt avhengig av sin olje og gasseksport. De lave prisene på landets fremste råvarer, tærer på budsjettene. Og sanksjonene forverrer situasjonen. Russland protesterer selvsagt hardt fordi de økonomiske straffetiltakene er dypt problematiske for landet. Og det skal de være. For det skal ikke lønne seg å overse folkeretten, ta seg til rette i andre land og herje med anerkjente grenser. Slikt bør få følger. Tybring-Gjeddes utspill derimot, er en oppfordring til å slippe løs flere små, grønne menn.