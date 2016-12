Gjenopptar Birgitte Tengs-saken: En fornuftig beslutning

Birgitte Tengs ble funnet drept nær hjemmet sitt på Karmøy 6. mai 1995. Hun ble bare 17 år gammel. Det brutale drapssaken er aldri blitt oppklart. Men nå øyner familien håp. I går besluttet politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt å gjenoppta saken. Det er en ny gruppe etterforskere fra Kripos og Sør-Vest politidistrikt som skal se på den med nye øyne. Etterforskningen skal ha base i Stavanger, og ikke i Haugesund, hvor drapet i sin tid ble etterforsket.

Dette er godt nytt for familien, som fortjener et svar og at gjerningspersonen(e) stilles til ansvar. I tillegg er det viktig for folk flest at forbrytere får sin straff. Det gjør noe med tilliten til myndighetene når en rekke omtalte og tragiske volds- og drapssaker henlegges. Myndighetenes viktigste oppgave er å sørge for borgernes sikkerhet. Det strider mot alt vi står for når drapsmenn går fri.

Det er den nye cold case-enheten i Kripos sitt arbeid som ligger til grunn for beslutningen om å ta opp igjen saken. Kripos anbefaler i sin hemmeligstemplede rapport ny etterforskning. Leder av politiets cold case-enhet Espen Erdal vil ikke gå ut med detaljene av hensyn til etterforskningen, men sier at de ikke står overfor noe snarlig gjennombrudd i saken. Han varsler likevel at det er konkrete etterforskningsskritt som kan følges opp. Politimesteren Hans Vik sier at hans mål er å oppklare saken. Og selv om det er gått 22 år siden drapet, er det ikke umulig. Også flere utenforstående eksperter som kjenner saken godt, hevder saken bør kunne få sin løsning. I dag har vi nye etterforskningsmetoder og bedre teknologi enn i 1995. Avhørsteknikkene som ble brukt den gang, er langt på vei diskreditert. Samtidig har vi fått avanserte DNA-tester som kan gi nye svar.

Cold case-enheten i Kripos ble opprettet i fjor, og har i tillegg til Tengs-saken også begynt en gjennomgang av drapet på Tina Jørgensen i Stavanger i 2000. De har i tillegg bidratt i saken der ettårige Martine fra Ringerike døde i 2006.

Dette er et arbeid vi støtter. At gamle, uoppklarte saker får en ny behandling, viser at det er håp. Slikt er med på å styrke en tidvis tynnslitt tillit til politiet. Dette sier noe om politiets vilje til å erkjenne feil. De må strekke seg langt for å ta de skyldige i så alvorlige saker som drap.

