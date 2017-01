Politisk fyllekjøring om bensinprisene

Kommentar Bensinprisen får frem dyret i folk. Dyretemmerne står i kø.

Det er selvfølgelig festlig at norsk bensin og diesel setter prisrekord med Frp i regjering. Ikke bare i regjering forresten, partiet har også olje- og energiministeren. Og samferdselsministeren. Og finansministeren. Fremskrittspartiet har sine dieselduftende hender på drivstoffet, veiene og avgiftene. Resultatet er den dyreste bensinen og dieselen i manns minne. Petroleumspartiet for folk flest leverer.

Les også: Raser mot dyrere bensin

Orker man å se bak "prisen ved pumpen", som Høyres Nikolai Astrup kaller det, så er bildet litt annerledes. Økte kjøpekraft for store deler av Norges befolkning har gjort at vi betaler relativt mindre for å forflytte oss i bil nå. Og er du en av dem som kjører en såkalt økonomisk bil, det kollega Roar Hagen kaller "undermotorisert stasjonsvogn", så bruker du så mye mindre bensin enn din fars blankpolerte Ford Granada at den reelle prisen for bilbruken går ytterligere ned.

Bakgrunn: Rekordpriser på bensin

En representant for bensinstasjonsbransjen fortalte meg denne uken at en vanlig norsk familie fyller om lag tusen liter bensin eller diesel per år. Prisøkningen på en krone betyr dermed mindre enn en hundrelapp i måneden.

Samme mann fortalte også at økte priser ikke har noen effekt på etterspørselen. Absolutt null. Vi kommer til å fylle like mye bensin og diesel med de nye avgiftene, som vi gjorde før. De som hevder noen tiører i økt avgift får folk til å kjøre mindre, de snakker mot bedre vitende. Økte bensin- og dieselavgifter, med mindre de økes med mange kroner, betyr ikke noe annet enn mer penger til staten.

Frithjof Jacobsen om norsk politikk i 2017: Hårsårt og patetisk

Allikevel er debatten i full gang. Dagsrevyen rydder hele toppen av sendingen til liverapport fra pumpen, og Jon Gelius leser introen med den blandingen av gravalvor og boblende entusiasme som er forbeholdt de helt store sakene.

På Dagsnytt Atten får Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum femten minutter til å si at bensinprisøkningen viser at Frp er partiet for "rikfolk flest", og at lidelsen ved bensinpumpene må til for at Norges femti rikeste skal får mindre formuesskatt.

Hadde Vedum måttet blåse etter den debatten hadde han måttet sone for politisk fyllekjøring.

Allikevel er debatten om regjeringens økte bensin- og dieselpriser grunnleggende interessant. For hvis prisøkningen rammer noen, så er det ikke folk i byene. De har alternativer. Men bor du, som mange gjør, i den delen av Norge hvor du må ha bil for å komme deg noe sted, i Nord-Norge for eksempel, så treffer dette. Ikke som en slegge, men i hvert fall som en irriterende bulk i skjermen.