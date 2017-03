Dyr og dårlig klimasatsning

Konkurransen om dyre og dårlige klimatiltak er etter hvert ganske hard. Norske regjeringer i ulike sjatteringer har drysset skattebetalernes penger over alt fra månelandinger til subsidiering av ulønnsom kraft. Kravet om innblanding av såkalt miljøvennlig drivstoff i pumpene på bensinstasjonene, altså biodrivstoff, må likevel sies å være en god kandidat til en av topplasseringene.

Les mer: Lover full gass med biodrivstoff

Da den blåblå regjeringen i hui og hast i fjor høst bestemte seg for at norske bilister skal begynne å bruke rekordmye av det grønne drivstoffet, så kjente de godt til innvendingene.

For det var overhodet ikke noe nytt at biodrivstoff var et tvilsomt tiltak. Forskerne advarte og mange i miljøbevegelsen har kjempet imot. Denne uken presenterte Aftenposten og regionsavisene nye regnestykker fra Statistisk sentralbyrå som bekrefter kritikken. Tiltaket er ikke bare dyrt - det er beregnet til å koste 3,2 milliarder årlig - men også skadelig for miljøet. Så ille er det, at drivstoffet fører til økte utslipp av klimagasser tilsvarende å sette inn 29 000 ekstra personbiler på veiene.

Les mer: Sivs skjulte sjokkøkning

Nå er det ikke noe nytt i at næringsliv og lobbyister kjemper for å få lov til å kalle sine hjertesaker og inntektskilder for grønne. Om det du selger kan markedsføres som miljøvennlig, utløser det gjerne et ras av statlige støttekroner og good will som gjør det mulig å presse folk til å betale mye mer enn ellers. For det er vi som må finansiere disse «tiltakene». Når bilprodusentene attpåtil forteller til Aftenposten at mange hundretusen biler rett og slett ikke tåler bruken av biodrivstoff, ja da er skandalen komplett.

Eksperter: Dyrt å få til satsing på biodrivstoff

Det eneste gledelige i denne farsen er at miljøminister Vidar Helgesen ser ut til å åpne for å revurdere vedtaket, som slett ikke var et miljøtiltak, men bare et triks for å få vedtatt statsbudsjettet og redde regjeringen.

Denne kjappisen av en politisk finte, gjort i hastige, nattlige forhandlinger, uten det nødvendige faktagrunnlaget på plass, har imidlertid påført norsk miljøpolitikk nok et unødvendig tillitstap. Om noen lurte på hvorfor folk flest ikke står på barrikadene i en så viktig sak som miljø, så er dårlig miljøpolitikk en av forklaringene. Det er slik stadig nye klimaskeptikere fødes.