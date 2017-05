Her i Hordaland kjenner me på at ungane våre sine liv har mindre verdi enn andre stader

Debatt E16 i Hordaland er den mest farlege vegen i Noreg, og liv og helse er hestehandla vekk!

VIDAR SKEIE, Voss/Vaksdal.

VG skriv om bilistane som «med bankende harehjerte» må køyra Oslofjordtunellen, og dei har vår fulle sympati. Me som nyttar E16 og Bergensbanen kvar dag kjenner godt til kvardagsredsla. Dei 20 tunellane våre som er lenger enn 500 meter på strekningen Arna-Voss bryt òg lova om tryggleik, og me har òg hatt brann i våre tunellar.

Det som smertar oss mest er kjensla av at me kjenner oss svikta. Kvardagsredsla var ikkje nok for samarbeidspartia på Stortinget. Alt i 2012 vart det satt i gang ein KVU (konseptvalutgreiing) som me har blitt fortalt må til for å koma i Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP). Konseptet for realisering vart vald, og oppdragsbrev frå Samferdsledepartementet vart sendt i 2015.

VIDAR SKEIE bor i Vaksdal i Hordaland kommune. Foto: PRIVAT

I Statens vegvesen og Jernbaneverket sine prioriteringar var konsept 5, kombinasjonsløysing med E16 og Bergensbanen, bunde-prosjekt i deira prioriteringar for NTP-en. Byggestart skulle vera i 2021. Erna Solberg, første kandidat på stortingsvallista 2017 for Hordaland Høgre, kom 28. februar til Arna stasjon og skulle «hilse hjem».

Les også: Skal bruke 1000 milliarder i Nasjonal transportplan

Helsinga var at pengane for E16/Bergensbanen går til andre stader i landet, og me må venta til den usikre andre NTP-periode, etter 2024. Erna som hadde sagt at «vi har brukt milliarder av kroner på en vei vi trodde var sikker». Resultatet er at tunellane våre i dag ikkje har lys, for samferdsleminister har vore av same oppfatning som Erna. Solvik-Olsen (Frp) omtala i 2014 oppgradering av tunellane på E16 som «bortkastet», ettersom her skulle det koma nye tunellar.Den som skildra opplevinga vår best var brannhelten Olav Hylland i Gudvangen. Då det brann i Gudvangatunellen i 2015 redda Hylland eigenhendig ut 32 kinesarar med kassebilen sin.

Det er likevel ikkje tunellbrann som uroa Hylland mest då han fekk høyra Erna «hilse hjem».:

«Eg synest det er skremmande når dei kan hestehandla bort eit vegprosjekt der det dreier seg om liv og helse. For: på heile strekkja frå Vaksdal til Aurland er det parti der me veit at det vil koma nye ras», sa Olav Hylland til avisa Hordaland. Kvart år har det gått store ras i Gudvangen, men òg i Vaksdal/Voss.

Se også: Nær dobbel bompris for dobbelt så mange i Oslo

I 2015 rykka det ut 15 ambulansar til tog i ras i Bogelia, eit bratt område der tog kan gå rett i sjøen ved ras. I juni 2016 var det ein trailersjåfør som fekk eit ras over seg, og hadde det vore ein skulebuss ville resultatet vore ein katastrofe.

Det er likevel ikkje ras eller tunellbrannar som har tatt liv. 51 omkomne på 25 år, i snitt to i året, er den triste fasiten for trafikkulukkene. Statens vegvesen har rekna ut at me må forventa litt over to drepne i året, og syv hardt skadde i åra framover, under omgrepet «forventa skadekostnader».

Her i Hordaland kjenner me på at ungane våre sine liv har mindre verdi enn andre stader. Dette kjennes spesielt urettvist fordi avgjerdstakarane sit på Stortinget i Oslo, og ikkje er avhengig av å nytte denne vegen og banen kvar dag. E16 i Hordaland er den mest farlege vegen i Noreg, og liv og helse er hestehandla vekk!