Eldre bør ha obligatorisk kjøretest!

Debatt Ulykkesstatistikken gir ikke noe entydig svar, men viser bare at antall ulykker hvor eldre over 80 år er involvert, øker mye.

NILS FARGERJORD (85)

Tall fra TØI sier at syv av ti 80-åringer vil ha sertifikat om noen år, dersom dagens regler fortsetter å gjelde. Beregninger viser også at risikoen for ulykker stiger betraktelig etter man har blitt pensjonist. Antall ulykker med eldre bilister er ikke spesielt høyt. Men i forhold til kjørelengden er de overrepresentert, og har flere skadde og drepte enn deltagelsen i trafikken skulle tilsi. Flere eldre på veiene fører til flere skader. Tall fra TRAST, som er trafikkskaderegisteret til de norske forsikringsselskapene, viser at skader i aldersgruppen øker jevnt og trutt fra drøyt 10000 på begynnelsen av 90-tallet til over 27000 skader i fjor. Dette skjer uten at aldersgruppen blir så mye større i antall i den samme perioden.

Flere 80-åringer med bil

Eldrebølgen vil i løpet av kort tid gi oss ca. 30.000 flere 80-åringer. Fra ca. 600.000 vil antall pensjonister stige til 800.000. Vi vet ikke så mye om hvilke konsekvenser denne kraftige økningen kan ha for ulykkesstatistikken. Men man kan ikke organisere seg slik som i dag.

Dagens system med bare en legeattest for å få fornyet førerkortet for eldre over 75-år, er ikke bærekraftig. En lege kan ikke avgjøre kjøreferdigheten! Og vi har ikke noe system for å fange opp eldre farlige bilførere. Denne generasjonen har svekket reaksjons- og oppfattelsesevne samt ofte dårligere syn. Leger, psykologer og optikere gir blaffen i å varsle fylkeslegen om bilførere som ikke oppfyller helsekravene til førerkortet. I dag er det over 10.000 demente på veiene i Norge, ifølge TØI. I tillegg kommer «seniorsjåførene» som lider av annen sykdom, eller famler i trafikken på grunn av skrantende helse, en «høyrisikogruppe».

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Obligatorisk test

Det ikke er nok å innføre strengere legesjekk av eldre bilister. Sjåfører over 75 år må i tillegg ha en obligatorisk kjøretest. Annet hvert år teoretisk prøve, hvert år kjøreprøve. Eller bør førerkortforskriftene endres, slik at eldre sjåfører får sertifikater som kun er gyldige i nærmiljøet?

TØI har foretatt et «kjøreprøveforsøk» for eldre som viser at av de som deltok burde ikke 48 % hatt førerkort! Tanken er nær men skremmende: indikerer denne testen at av dagens 80- årige sjåfører burde bare halvparten ha førerkort?? Rapporten peker spesielt på problemer knyttet til svekket syn og evnen til å oppfatte det som skjer i trafikken, kognitiv funksjon. (f.eks. hukommelse, orienteringsevne, logisk tenkeevne). Eldre sjåfører er innblandet i mer enn halvparten av personskadeulykkene i kryss. De er oftere skyldig part i ulykker de er innblandet i. De er overrepresentert i ulykker ved feltskifte og i rundkjøringer.

Kanskje burde dette resultatet være et meget sterkt signal om at mange eldre bør se sannheten i øynene og å slutte og kjøre bil, implisitt at alle over 90 år ikke lenger burde ha førerkort.



Les også: 1 av 7 bilkjørere kjører «blindt»



Dement sjåfør

Jeg vet om to 90 åringer som kjører bil. Den ene mest lokalt men tar også lange turer på meget trafikkerte veier. Den andre, som er dement, kjører i Oslo men også på motorveiene i Østlandsområdet. Man må bare bli forferdet over de aktuelle fastlegenes ansvarsløshet ved å la disse fortsette å kjøre. Det er også meget rystende at ikke de pårørende har tatt den vanskelige samtalen med sine foreldre eller besteforeldre om de ser de ikke bør kjøre mer.

De er farlige sjåfører som må fjernes fra trafikken og kan være presumtive drapsmenn. At det finnes sjåfører over 89 år er direkte uhørt og uforsvarlig!

Personlig har jeg erfart å levere fra meg førerkortet, det var vondt og vanskelig. Men det kom en tid hvor jeg ikke lenger burde kjøre, da må man ta konsekvensene av det! Følelsen av å bli isolert var sterk. Det ble vanskeligere å komme til hytta, til legen, å holde kontakt med venner og familie. Ja, selv det å komme til butikken ble et problem.