Slik kan politikerne snik-øke bensinprisene

Kommentar Og slik kan Team Erna komme seg gjennom budsjettkrisen.

Statsminister Erna Solberg passerte et el-fly og en el-gravemaskin da hun talte på miljøbevegelsen Zeros store konferanse i Oslo går. Hun skulle si noe om hvordan norske utslipp skal kuttes. Problemet er at de øker. Og Solberg sliter med Venstre, som ikke vil støtte hennes budsjettforslag før det blir grønnere.

Kilder til VG om budsjettfloken: Ny strid om bilpakken

Solbergs svar i går var at Norge særlig må kutte på transport. I fremtiden skal nordmenn kjøre alt fra el-fly til bio-trailere.

Men hvorfor det, egentlig? Det er olje og gass som gir den største utslippsøkningene. Bare det å drive en plattform som Ekofisk på strøm ville spart klimabudsjettet vårt for utslipp på 1 million tonn. Alternativet er å få 500 000 biler over på elektrisitet.

Man skulle tro Erna kunne tilby Venstre en hel del for å få det norske utslippsbudsjettet til å virke penere.

Les også: Hareide kan godta regjeringens forslag til drivstoffavgifter

Men nok en gang er det bilkjøring som er problemet. For politikerne har i realiteten ingen andre muligheter. Norge har lovet å kutte rundt 10 millioner tonn innenlands på 13 år. Men kutt fra olje, gass og industri gjelder ikke i denne sammenhengen. De utslippene tar vi allerede sammen med EU, og derfor er det ikke noe å hente her – rent politisk. Å kutte innenlands må altså bety kutt i transport eller landbruk, for å si det enkelt, sektorene som står utenfor EU-planen.

Les også: Venstre-Trine optimist tirsdag morgen

Å gå løs på landbruket er mulig, men økningen i utslippene derfra kom i fjor stort sett av at vi har fått mer sau. Det blir ingen ekstramasseslakt av sau. Det blir bilene.

Men Frp og Høyre ga et ultimatum da de la frem sitt forslag til statsbudsjett. Regjeringen nekter å sette opp avgiftene mer enn de har gjort på bensin og diesel. De blåblå setter tross alt rekord i avgiftsøkning her.

Les også: Dette må Norge kutte på 13 år

Venstre derimot, er ikke fornøyd før vanlig drivstoff blir like dyrt som biodrivstoff. Da må prisen opp med minst 85 øre per liter vanlig diesel.

Derfor snakker alle om biodrivstoff. Det såkalt grønne drivstoffet kan løse den politiske floken, slik at alle partiene får den seieren de trenger. Regjeringen kan beholde det avgiftsnivået de har kjempet så hardt for. Samtidig kan de øke kravet til hvor mye biodrivstoff det skal være i det vanlige drivstoffet. Et forslag (fra Ap) har vært å pålegge en innblanding på 40 prosent biodrivstoff innen 2030.

Fylkeslederne i Venstre nekter å vike: – Klima er viktigere enn regjeringssamarbeidet

Og her kan Venstre få sin seier. For selv om tiltaket får et byråkratisk navn ingen forstår, betyr det i realiteten at det blir dyrere å fylle tanken for folk flest. Dette kan skje at uten at avgiftene settes opp, det går av seg selv fordi biodrivstoff er dyrere.

Om det hjelper miljøet er mer tvilsomt. Derfor er Erna Solberg også imot denne løsningen. Men det ender fort med noe slikt. Det er en stund siden denne krangelen handlet om miljø. Dette er politikk.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!