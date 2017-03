Ingen kan si at de ikke ble advart

Kommentar Regjeringens store miljøsatsning er skadelig for miljøet. Hva er det de holder på med?

Det var anslag til krise før jul i fjor. Faren var reell for at Erna Solbergs regjering måtte gå av. Det var forhandlinger med støttepartiene KrF og Venstre dag og natt. Budsjettet gikk ikke gjennom. Frp nektet å øke drivstoffavgiften. Venstre ville øke drivstoffavgiften. Tidsfristene sprakk. Hemmelige møter ble arrangert.

Les også: Spillet som ødela budsjettforhandlingene

Opposisjonen på sin side hadde god tid til å storhandle fett til å fritere regjeringen i. Media gikk skift for å bære brensel til de grytene. KrF og Venstre spilte kostbare, og brøt forhandlingene som tenåringer bryter forhold. KrF-leder Knut Arild Hareides fikk blå ringer under øynene. Det var ingen gest til de blåblå. Det var bare det at han aldri hadde «døgnet» før.

Fylkeslederne i Venstre: – Klima er viktigere enn regjeringssamarbeidet

Det må ha vært i desperasjon forhandlerne grep til det grønne drivstoffet. Og politisk var det litt snedig. Ved å love økt bruk av biodrivstoff snikøkte de drivstoffprisen uten at Frp fikk det med seg. Mens Venstre fikk det i versaler.

Vi kunne skimte tegningen da media ble hasteinnkalt til pressekonferanse i miljøfyrtårnet Askos lokaler på Kalbakken på en lørdag midt i Dagsrevytiden. Budsjettet var reddet, denne mørke senhøstkvelden var håpet lysegrønt. Regjeringen skulle øke bruken av biodrivstoff.

Få flere kommentarer og kronikker: Følg VG Meninger på Facebook!

Erna ble sittende. Venstre reklamerte med tidenes miljøbudsjett. KrF fikk gå til sengs med samme partner. Alle kunne juble. Bortsett fra miljøet.

For i all viraken kom miljøet sist. Det grønne drivstoffet er dyrere og gir mer utslipp av klimagasser enn vanlig diesel og bensin. Nå på onsdag kunne Aftenposten og de andre regionavisene presentere nye beregninger fra Statistisk sentralbyrå som viser de nedslående detaljene. Nok en gang.

For dette er ikke noe nytt. Også internt i miljøbevegelsen er biodrivstoff svært omstridt. Mange miljøvenner har for lengst fått kalde føtter, ikke minst fordi eksperter har advart. Dette kan umulig ha vært nytt for regjeringen og støttepartiene i fjor høst.

Les også: Spillet om budsjettforhandlingene

Men de var slett ikke alene. Det pågikk en konkurranse disse månedene om å markere seg på miljø. Paris-avtalen var vedtatt. Spørsmålet var hvordan Norge skulle nå målene. Posering overtok for virksomme miljøtiltak.

Det var så vi kunne høre det skingret i festet på støttehjulene til Venstre den dagen Ap la frem sitt alternative budsjett og fikk skryt for større miljøkutt enn regjeringen.

Nå var ikke Arbeiderpartiets forslag egentlig bedre. For Ap skulle også nå målene med heftig økning av biodrivstoff.

Politikerne kjente rett nok innvendingene, selveste Jens Stoltenberg stoppet satsningen i 2009. Ingen kunne ha glemt at statsministeren sa dette var dårlig miljøpolitikk. Men nå snakket politikerne om å bruke såkalt andregenerasjons biodrivstoff som skulle være miljøvennlig. Selv det er tvilsomt i et par hundre års perspektiv. Problemet er uansett at vi på langt nær vil få nok av den typen drivstoff til å nå innblandingskravet de satte. Og det visste de.

Det store spørsmålet er hvorfor Venstre, Ap og miljøorganisasjoner som Zero likevel presset på for å øke bruken av den mat- eller regnskogødeleggende typen biodrivstoff.

Den alltid tilstedeværende norske skoglobbyen hadde sitt å si. Og man må bare berømme dyktig lobbyisme. Skogeierne har lykkes i å få fungere som rådgivere og pådrivere for å skape ny industri av norsk skog, som har gått gjennom kriser ettersom papiret har blitt digitalt.

At skoginteressene fikk med seg politikerne, handler om behov for å virke grønnest mulig og mangel på andre enkle tiltak å velge i.

Drivstoffpumpene ble det de grep til. Så skal det sies at forkjemperne fortsatt bestrider de negative forskningsrapportene på feltet. Venstre og organisasjoner som Zero står på sitt og hevder at biodrivstoff er bra.

Problemet er at så mange i offentligheten er uenig. I valget mellom forskere og aktivister, virker det opplagt hvem man bør lytte til.

Det blir for lettvint å sette så hårete krav i hastige, nattlige forhandlinger, uten felles kunnskapsinnsamling eller høringsrunde hvor man i det minste kunne bli enig om uenigheten. Det er i beste fall ugjennomtenkt å presse gjennom et «miljøtiltak» som ifølge Aftenposten koster 3,2 milliarder kroner årlig og som gir en utslippsøkning på 90 000 tonn CO2.

Men politikk handler ofte om å velge det minst dårlige alternativet. Slik var det for Erna. Hun hadde ikke mer i hatten. Og det hastet. Det ble statsministerposten eller miljøet. De blåblå valgte regjeringen, og det selv om de visste de gikk med på dårlig miljøpolitikk

Slik er historien om det året vi fikk «tidenes grønneste budsjett». Venstre må bare prise seg lykkelige for at de slapp den fornedrelsen det ville vært å felle en regjering for å ha vært for miljøvennlig.