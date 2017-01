Et oppgjør med bileierne

Debatt Bileiere: Stakkars dere om dere forventer forståelse for at det blir for komplisert å bruke trikken til barnehagen.

ESPEN THORESEN, komiker og programleder.

Se for deg at en ny oppfinnelse blir lansert, la oss si i morgen. Vi snakker nyskapende saker, men beklager: Mange vil bli kvestet eller dø og tusenvis vil dø av bieffekter, men for en rimelig penge er den din.

Om noen forsøkte å selge inn dette i morgen ville ansvarlige politikere umiddelbart sørget for at dette ble forbudt. Men her snakker vi om en smarting. En som snek seg inn bakveien, og innen du oppdaget hva som foregikk, var det for sent.

Å fylle by og land med støy, og lufta med gift, er greit fordi «bilisme er kultur»! Det er livsstil og status, selveste definisjonen på frihet.

Ingen andre fremkomstmidler har blitt viet samme oppmerksomhet som bilen (unntatt bluesfolk som alltid har vært mest opptatt av tog). Mercedes-Benz, «Brand new Cadillac» og «Little red Corvette» - det er bare å fylle på.

Men gi meg en hit som handler om båt. «Yellow Submarine», javel, men har du noe om fly? John Denver sang «Leaving on a jetplane» etter å ha kappet ektesenga i to med motorsag, men ingenting om at han stakk av i en DC 9 eller en modifisert MD 80.

Båters kulturelle status er linket til fyll og drukning, mens flyprat er begrenset til hutrende «planewatchers» som i ustyrlig glede etter å ha sett en Airbus 380 går hjem og kutter opp lik mens de hører på John Denver.

Nei, det er tapping på rattet og finger i ruta som gjelder. Bilen er en personlig frihet i et univers der du er gud og omgivelsene bestemmes av hvor du styrer, bare spør en som har kjørt på noen. Som en venn sa i et tungt øyeblikk: Det er greit at de baksnakker meg, men hører jeg et vondt ord om bilen, smeller det.

Men det «jævla fittetrynet» gjør ikke det. Maktkåt og frådende går hun til angrep på vårt aller helligste. Hvordan våger hun? Hvordan våger hun å ty til patetiske «funfacts» om dødstall og astmatiske barn i sitt historieløse forsøk på å begrense vår tilgang til bil. Eier hun ikke skam?

Mener dama i fullt alvor at vi, innbyggerne i verdens rikeste land skal tvinge oss inn i en tåpelig buss eller hva som verre er, en trikk? Er hun ikke klar over at datteren din spiller fotball på andre siden av byen og at det er tupperware-salg i Lillestrøm?

Louis CK har en treffende beskrivelse om første gang han fikk beskjed om at det var internett på United Airlines MD 80). Etter den gledelige nyheten gikk han umiddelbart over til å føle seg snytt da han oppdaget at nettet gikk sakte, og i løpet av to minutter var han i dårligere humør enn før han visste at tilbudet fantes.

Gang opp de to minuttene med femti år. Tallet blir absurd, men det er eneste løsning for å forstå den merkelige logikken til en privatbilist.

En logikk som baseres på at hen har krav på hele gaten, og at alle andre skal holde seg på fortauet. En dag foretok jeg en telling i Bogstadveien. Mellom Majorstuakrysset og Jakob Aalls gate talte jeg i løpet av fem minutter opp 83 mennesker som delte på to meter fortau.

Samtidig ble den ti meter brede gata disponert av atten pølsetyggende nevrotikere som lyttet på P4, før trikken kom og rettet opp balansen. Så gjør oss en tjeneste neste gang dere får beskjed om at dere har forpestet luften nok til at folk begynner å dø:

Hold stille. Stakkars dere, om dere forventer forståelse for at det blir for komplisert å bruke trikken til barnehagen.