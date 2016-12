Kampen mot terroren må vinnes

Kommentar Det er en grense for hvor mye terror vestlige demokratier tåler før de sprekker opp. Vi nærmer oss den nå.

Følelsen av at noe er i ferd med å gå i stykker har vært fremtredende i hele år. Det er som om noe forsøker å rive samfunnene våre i stykker. Forakten for de etablerte vestlige demokratiene, med alle sine kompromisser, sine trege prosesser og møysommelige forsøk på å bygge fellesskap er stigende. Liberale verdier er truet, både innenfra og utenfra.

Fra innsiden av demokratiet vokser det frem et nytt politisk sjikt som dyrker en forestilling om en slags pervers, kvasimaskulin kraft som løsningen på alle problemer. Det skal bygges murer, og kriges mot de andre. I møtet med den enorme flyktningkatastrofen i Syria, og de store befolkningsgruppene som drømmer om et nytt liv i vestlig frihet er det paranoiaen og frykten som dominerer. Stadig flere hevder at våre samfunn rett og slett ikke kommer til å klare seg i møtet med verden slik den er i dag. At vi kommer til å bukke under. Kulturelt og økonomisk. At vi er under angrep fra totalitære krefter, og at det eneste svaret er å bli mer totalitære selv.

Stater som møter den nye tiden med å holde klippefast på de gamle idealene om inkludering og stor grad av frihet, blir beskrevet som naive og håpløse. I Ungarn snakker statsminister Viktor Orbán om "det illiberale demokratiet" som en foretrukken styreform. I USA angriper Donald Trump medier og statlige institusjoner jevnt og trutt. Et favorittadjektiv er at de er "failing" og at de er på vei ned. At de har utspilt sin rolle. At demokratiet, slik vi kjenner det i dag, er gammeldags, svakt og puslete i møtet med vold og trusler.

I slike tider er terror en større trussel enn vanlig. Terroristenes mål om å ødelegge, rive ned og rive opp samfunn og institusjoner, kjøre opp frykt og konflikt og spenninger, de målene blir oppnåelige i samfunn som sliter med selvtilliten. I solide demokratier med bred oppslutning om felles liberale verdier, har terror aldri klart å utgjøre noen eksistensiell trussel. Men, i demokratier som minner mer om et dysfunksjonelt kollektiv enn en familie, får terroren større effekt.

Tilliten til stater svekkes hvis de ikke leverer trygghet. Terrorangrepene mot julemarkedet i Berlin, mot alle som sto langs strandpromenaden i Nice 14. juli, mot publikum på Bataclan i Paris og på flyplassen i Brussel, er ikke tilfeldig valgt. Hensikten er å ramme kontrakten mellom stat og befolkning. Å skape utrygghet, og svekke tilliten til det liberale demokratiet. En stat som ikke klarer å beskytte vanlige mennesker som gjør vanlige ting, vil til slutt falle. De politiske elitene som styrer den svake staten, vil bli erstattet av andre. Jo mer terror, jo større politisk marked for «sterke menn». Jo større aksept for de illiberale, og større oppslutning rundt de som deler samfunn inn i oss og dem.

Mye er sagt om Trump og hans valgseier. Mange forklaringer baserer seg på økonomi og klasse. Jeg tror trygghet også må med i forklaringen. I sommer ble politifolk drept på gatene i USA. Trumps tale på republikanernes landsmøte brukte dette for alt det var verdt. Han malte et bilde av USA der byene var i ferd med å bukke under i et voldelig anarki og kaos. Der (Obamas) svake stat hadde mistet grepet, og (Trumps) sterke stat med murer, grenser, tortur og jernhansker var det som kunne skape orden og trygghet. Det var en bekmørk tale, men jeg er redd den gjorde større inntrykk enn det man liker å tenke på.

Europas politiske orden er skjør. Den tåler neppe en ny serie terrorangrep lik de vi har sett det siste året. Det hjelper ikke at «sterke menn», som Tyrkias Erdogan eller Putin i Moskva, har like store problemer med å verge seg mot terror som vestlige liberale demokratier. Derfor må kampen mot terroristene vinnes.

Å spore opp og nøytralisere terrortruslene er avgjørende for å verne om det liberale demokratiet som de fleste av oss fortsatt ønsker å leve i. I møtet med store migrasjons- og flyktningstrømmer er det avgjørende at truslene som gjemmer seg i dem plukkes ut og bort. Hvis ikke kommer mistillit og frykt til å gnage løs på grunnmuren i samfunnet som sopp i kjellerveggen.