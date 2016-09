Fjell, fjord og målstrid

Kommentar Vestlandsfylkene vil gå sammen, og nynorskfolket raser. Norge er og blir Norge.

Vi nordmenn som ikke er fra Vestlandet eller fra bygdesamfunn som kjenner dragninger dithen, har i det store og hele et rimelig avslappet og distansert forhold til nynorsk. Vi anerkjenner det som en målform som er viktig for vestlendingene, og leser, uten å reflektere for mye over det, nynorske forfattere og NRKs undertekster, som forbløffende ofte er på Ivar Aasen-målet.

Der jeg vokste opp, midt i det midt-norske, var nynorskbrukerne enten av kulturbevisst bondeætt med dragning mot KrF og/eller de verdikonservative hjørnene av Senterpartiet, eller nasjonalorienterte venstreradikalere med strikkevest, skjegg og strengt oppsyn.

Vi andre forholdt oss til nynorsken som et skolefag, og that's it, som det heter på ny-nynorsk. Trøndersk er i og for seg kompatibelt med nynorsken, så mange klarte seg greit på eksamen, men færre og færre følte identitet med målformen, og i dag har ingen skoler i det snart sammenslåtte Trøndelag nynorsk som hovedmål.

Slik er det naturligvis ikke på Vestlandet, og nå som de tre fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har bestemt seg for å gjøre det samme som de to Trøndelags-fylkene nylig har gjort, nemlig å søke sammen, blåser det på nytt opp til målstrid her i gamlelandet.

Den mest symboltunge motsetningen på Vestlandet går mellom bygdene og de to store byene, Bergen og Stavanger, der nynorsk for mange er like fremmed som innlandsklima. Innerst i fjordtarmene, på gamle klyngetun og i bratte skrenter er det som engang het landsmål fortsatt en avgjørende bestanddel i den lokale selvbevisstheten.

Rogalands-delegatene har i den forberedende prosessen frem mot sammenslåingen lagt ned veto mot at nynorsk skal være administrasjonsspråk i den nye regionen, og vil heller ha språklig nøytralitet. «For oss er det unaturlig om nynorsk skal være hovedspråket», lyder forklaringen fra fylkesordfører Solveig Ege i (nåværende) Rogaland.

Det reageres noe så voldsomt. SV-veteran og nynorsk- og dialektfanebærer Oddny Miljeteig sier hun er «djupt og inderleg sjokkert», og kaller forslaget – hvis det blir en realitet – for «den største kulturpolitiske skandalen eg kan huska».

Vestlendinger er gjerne litt eksistensielle av seg. Ting står på spill på Vestlandet. På sosiale medier rases det friskt. «Frå mitt fylke, der Arne Garborg – nynorskens talsmann – er oppfødd, gremmes!», nærmest fråder en dypt fornærmet rogalending, som om det er foreslått å destruere nynorsken en gang for alle.

Jo da, det er kanskje dramatisk. Fravær av «tvang» vil kanskje føre til at byråkrater og folk gjør som de vil, og det kan jo bety at nynorsken i neste omgang taper enda mer terreng, også i kjernelandet der vestpå.

Men veldig risikabelt er det nok ikke. Målformen overlever en språknøytral Vestlands-region. Som jeg doserer overfor mine nynorsk-skeptiske barn, så handler nynorsk (og bokmål, for den del) om historie og identitet; det er hjertets språk for fremdeles svært mange nordmenn, de aller, aller fleste av dem vestlendinger. Slikt skal man ha respekt for, selv om en egen sidemålskarakter i norsk på videregående skole etter mitt syn like tåpelig nå som det var den gangen jeg trasket i de midtnorske skolekorridorene.

Navnet de foreslår på nyskapningen er forresten absurd, som om det er et halvstatlig næringsselskap de oppretter. «Vestlandsregionen» bør prompte skrotes, for dette spetakkelet må selvsagt hete «Vestlandet».

Kort og greit.