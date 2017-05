Ditt navn er nostalgi

Kommentar For meg er Bergen Norges beste by å forlate.

«When people talk about the good old days, I say to people, 'It's not the days that are old, it's you that's old.'»

― Karl Lagerfeld

Jeg rusler rundt på Nygårdshøyden, i hjertet av Bergen, og prøver å opparbeide en viss nostalgi. Men nei. Jeg er visst ikke disponert for den slags. Jeg bodde på et par adresser her for 20 år siden, og har holdt meg unna siden. Inntil nå. Byen bader i noe så sjeldent her borte som sol, og kontrasten til mai-snøen over Østlandet kunne knapt vært større, og mer paradoksal.

Jeg tråkker opp Hans Holmboes gate rett overfor Grieghallen, og stopper for å ta et bilde av den slitte bygården, og leiligheten i første etasje – der jeg og jenta (jenten) som etter hvert ble min kjære kone flyttet sammen for første gang. Det var en viktig periode av livet, de såkalte formative år, da man fomlet seg frem mot noe som etter hvert utviklet seg til en identitet, og jeg husker dem som virkelig inspirerende.

På toppen av høyden, som en gang fikk det lite flatterende oppnavnet «Lenin-høyden», ruver det vakre Bergen Museum, nå kjent som Universitetsmuseet i Bergen, der jeg surret rundt i gangene som sivilarbeider uten helt å skjønne hva det skulle være godt for, og kokte kaffe som var så sterk at professorene og amanuensene i skjul helte varmtvann i den for å døyve de verste smertene. Dette fikk jeg vite i ettertid. Den påståtte kjeftekulturen i det norske bråkebeltets suverene hovedstad gikk iallfall ikke utover meg.

Jeg tar en sving innom Christies gate og det sagnomsuste Institutt for Sammenliknende Politikk, der Frank Aarebrot holdt sine enda mer sagnomsuste forelesninger, en hemningsløs legering av seminar og stand up. Og når jeg tar en sving bortom Det samfunnsvitenskapelige fakultetets hovedbygg i Fosswinckelsgate, sitter han sannelig der, Franken, på en benk, og røyker og doserer. Noen ganger er det som om konseptet tid er en illusjon.

Runden på Høyden avsluttes i Olav Kyrres gate, der jeg bodde i kollektiv i nr. 32 A, og der vi kanskje var vel så opptatte av å utforske rusens effekter på sjel og sinn som å lese klassikerne, rett over gaten fra det som ble Det akademiske kvarter, Bergens-studentenes storstue, men jeg går ikke inn dit. Det får være måte på å tråkke over historiens dørstokk.

Bergen er en tilstand i min sjel, sang Ole Paus, og fortsatte: «Bergen, Bergen, ditt navn er nostalgi.» Jepp, Paus, for oss er Bergen en nostalgisk by, en nostalgisk tilstand, og slikt vekker ingen følelser i meg. Det var hyggelig å kunne stikke innom, men det skal bli godt å forlate deg igjen, slik jeg gjorde for 20 år siden og livet endelig falt på plass. Gå, mann!