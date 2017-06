Regjeringens «cover up» er ikke det verste

Kommentar Solberg-regjeringens forsøk på å hemmeligstemple kritikk er pinlig. Men det er rikets sikkerhet som er problemet.

Problemet er «the cover up», heter det ofte i politikken. Selve skandalen er småtteri. Forsøket på å dekke over, blir enden på visa. Watergate-saken er det mest kjente eksempelet.

Men håndteringen er faktisk ikke hovedproblemet i saken som får sin avslutning på Stortinget denne uken. Mandagen ble nemlig innledet med et hemmelig møte for alle representanter i et avlyttingssikret rom. Det er smått historisk. Pressen fikk ikke være der, så vi kan ikke rapportere om hva som skjedde.

Det Stortinget gjorde, var å behandle den knusende kritikken av regjeringens jobb med terrorsikringen i Norge. Kritikken kom i Riksrevisjonens rapport i november. Den avdekket alvorlige svakheter ved sikring av objekter som kan bli mål for terroraksjoner eller andre angrep. «Svært alvorlig», skrev Riksrevisjonen, som kritiserte regjeringen for dårlig samarbeid mellom Forsvaret og politiet.

SVIKT I BEREDSKAPEN: Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide og statsminister Erna Solberg har fått skarp kritikk av Riksrevisjonen. Her er de på besøk under opptaksprøven til befalskolen på Sessvollmoen. Foto: Odin Jæger , VG

Dernest ble det bråk. For rapport-sammendraget ble raskt hemmeligstemplet av Forsvarsdepartementet, det samme departementet som var hardest rammet av kritikken. Det skjedde selv om Riksrevisjonen hadde laget et sammendrag de insisterte på kunne offentliggjøres.

Det ble pinlig for Forsvarsdepartementet da Dagens Næringsliv likevel kunne offentliggjøre det hemmeligholdte sammendraget. Lekkasjen viste at det var få gode grunner for hemmeligstemplingen. Og det ble enda mer pinlig da vi kunne lese endringene Forsvarsdepartementet hadde krevd. Det var den sterkeste kritikken som skulle være hemmelig. De ville endre setninger som «ikke har sørget for» til Forsvarsdepartementes versjon «ikke gitt nødvendig prioritet». Ingen forsto hvordan departementet kunne begrunne sminkingen av ordbruken med rikets sikkerhet.

Men redigeringen og hemmeligholdet er ikke verst. Det mest alvorlige er det rapporten avdekker.

Alt støyet om håndteringen har overskygget det faktum at norske myndigheter ikke har planene klare. Sikkerheten og beredskapen er ikke bra nok. Etatene samarbeider for dårlig. Forsvar og politi har ikke levert etter instruksen.

For eksempel: En rekke utpekte objekter - det kan for eksempel være et radaranlegg, et telefonknutepunkt eller et ilandføringsanlegg for gass - mangler sikring. Hva betyr egentlig det? Jo, vi mangler en plan og vi øver heller ikke på å sikre installasjonen eller stedet.

Det betyr at det ikke er sikret. Så enkelt er det.

Og enda verre: Riksrevisjonen skriver at det dreier seg om nøkkelobjekter. Nøkkelobjekter er det som Forsvaret er helt avhengig av for å fungere. I det lekkede sammendraget heter det at det er: «Svakheter i sikkerheten og beredskapen mot terror, spionasje, sabotasje og væpnet angrep.»

I et brev fra Forsvarsdepartementet om hvorfor sammendraget ikke kan offentliggjøres, som Dagens Næringsliv har sitert fra, har departementet begrunnet hemmeligholdet. Departementet skriver at det er fordi en terrorist, terrororganisasjon eller en fremmed stat kan nyttiggjøre seg av sammendraget fordi «den avslører svakheter ved politiets og Forsvarets evne til og beredskap for objektsikring med sikringsstyrker og deres forebyggende grunnsikring av egne objekter.»

Det harmonerer dårlig med svarene regjeringen har gitt i offentligheten om at situasjonen er bedre nå, at myndighetene har kontroll og vil klare å beskytte såkalte objekter.

Tvert om står det i brevet at svakhetene i forsvar og politi er så store at det vil utgjøre en fare for rikets sikkerhet om dette blir kjent.

Og det selvsagt det skumleste.

Hemmelighold av slik informasjon skulle bare mangle. Detaljer om hvor og når Norge er som svakest, må graderes. At Forsvarsdepartementet ble overivrige, får ingen politiske konsekvenser. Det Stortinget landet på i dag, var ikke en gang reaksjonen «sterk kritikk», som opposisjonen ønsket. Slik er det å ha flertallet bak seg. Det flertallet må regjeringen bruker til å trygge Norge.

For det vi først og fremst må gjøre nå, er å klare å holde kjeft om hvor det står dårligst til. Dernest må vi fikse det.