Unyttig kamp mot damp

Leder Fra i dag er også e-sigaretter regulert av røykeloven. Bruken forbys der hvor det er røykeforbud.

– Blant annet fordi dampen kan være helseskadelig for andre, sier helseminister Bent Høie til P4. Ifølge departementets egen pressemelding gjelder det «enkelte sårbare grupper».

Det er uklart hvem Høie tenker på. Ifølge Den britiske legeforeningen, som Norge vanligvis lytter til i slike saker tobakkssaker, er det ikke funnet noen skadelige effekter av vanndampen for folk som står ved siden av. Vi kan rett nok ikke utelukke at folk som reagerer på for eksempel lukt, som hypersensitive eller allergikere, også kan plages av smakstilsetningen i e-sigarettene.

Derfor er det enda merkeligere at helseministeren argumenterer med en påstått nikotin-fare. – Det kan godt tenkes at det er besteforeldre (...) som damper når for eksempel barnebarn er på besøk og tror at dette er helt ufarlig. Nå blir de informert om at dampen inneholder nikotin og kan være skadelig for for eksempel små barn, sier helseministeren til P4.

Og det stemmer at brukerne puster ut noe nikotin. Men det at andre kan bli eksponert for nikotin, var aldri et tema da røykeloven ble vedtatt. Det var tjærestoffene i tobakken som var problemet. Og slik er det fortsatt. Nikotin er ikke kreftfremkallende og heller ikke særlig farlig for røykere selv. Det er lett paradoksalt at helseministeren vektlegger folks manglende informasjon, når han er så lite villig til å bidra med oppklaring selv. For problemet med den informasjonen han gir, er at den villeder folk ytterligere.

Det viktigste og riktigste budskapet er at folk må slutte å røyke. Røyking er livsfarlig. Om folk lykkes med å slutte ved hjelp av tobakksalternativer med nikotin, er det en svært god nyhet både for hver enkelt og for folkehelsen. Antagelig ville vi kunne fjernet så å si all røyking på noen tiår, om vi var villige til å virkelig gi folk gode nok alternativer. Det finnes etter hvert mange nikotinprodukter på markedet som er svært mye mindre helseskadelig enn tobakk. Når helsemyndighetene stadig driver med reguleringer som vanskeliggjør bruken, er det rett og slett ikke bra for helsen. Tvert om burde de prise og regulere disse produktene etter hvor farlige de var, og ikke ut fra en urealistisk forhåpning om at folk aldri mer skal bruke rusmidler.