Nei til abortturisme

Kvinner som venter tvillinger kan velge å abortere bort ett foster og bære frem det andre, også når det dreier seg om helt friske foster. Det ble avklart tidligere i år, etter at helseminister Bent Høie ba om en vurdering fordi norske sykehus praktiserte dette ulikt.

Justisdepartementet slo fast at siden selvbestemt abort gir kvinnen rett til å avgjøre om hun vil bære frem et foster, er det også hennes rett å bestemme om hun vil si nei til tvillinger og trillinger. Det skal ikke kreves noen medisinsk eller sosial grunn for å abortere bort ett av flere foster før den 12. svangerskapsuke.

Etter at denne retten ble slått fast, har utenlandske kvinner bedt om å få utført det som er blitt kalt fosterreduksjon ved norske sykehus. Kvinnene kommer hit fordi naboland ikke tillater inngrepet. En stund var norske sykehus usikre på om dette skulle tilbys utlendinger, men en ny avklaring fra Helsedirektoratet som NRK omtalte mandag, slår fast at det skal de. Kvinner som oppholder seg på norsk jord har samme rett til fosterreduksjon som norske kvinner. Det er ikke nødvendig med oppholdstillatelse, men de utenlandske kvinnene betaler for inngrepet selv.

Denne abortturismen aktualiserer diskusjonen om fosterreduksjon i det hele tatt bør tillates. Da loven om selvbestemt abort kom, var det ikke mulig å utføre slike aborter, og problemstillingen ble derfor ikke drøftet i lovens forarbeider. Men nå har medisinsk nyvinning for lengst gjort dette mulig. Og stadig utvides grensene for hva som går an med ny teknologi. For eksempel tilbyr private firma kjønnstesting av foster så tidlig som sju uker ut i svangerskapet. Teknologien åpner dermed for kjønnsselektiv abort, selv om det norske regelverket ikke tillater dette.

I et forslag til Stortinget krever KrF og Sp at lovverket presiseres og at det inntas et forbud mot fosterreduksjon på linje med forbudet i Sverige og Danmark. Og det er vi helt enig i. For ikke bare innebærer fosterreduksjon en risiko for gjenværende foster. Vi mener også at det er stor forskjell på å avslutte et uønsket svangerskap, og det å velge bort ett av to eller flere foster utelukkende av sosiale grunner, som for eksempel at man bare ønsker seg ett barn. Muligheten til å redusere antall foster var ikke intensjonen da Lov om svangerskapsavbrudd ble vedtatt. Teknologisk utvikling gir nye etiske problemstillinger som gjør at det trengs en gjennomgang av lovverket. Ikke minst for å trygge fundamentet loven om selvbestemt abort hviler på.

