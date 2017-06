Barbariets ofre

«Uansett hva som måtte være terroristens hensikt, oppfatninger eller mentale status, har han løpt de ekstreme jihadistenes ærend».

Angrepet på menneskene utenfor moskeen i Finsbury Park i London er «på alle måter like motbydelig som tidligere terrorangrep», sa Englands statsminister, Theresa May. Det er bare ekstremistene selv som kan si seg uenig i det. Metoden med å angripe mennesker med bil, ble først anbefalt som terrormetode av al-Qaida i deres engelskspråklige nettmagasin, «Inspire», allerede i 2010: «Poenget er å bruke en lastebil som en gressklipper, ikke for å klippe gress, men for å kutte ned Allahs fiender», skrev magasinet. Siden har metoden vært brukt ved flere store terrorangrep, det mest dødelige i Nice i fjor sommer.

At terroristen angrep muslimer utenfor en moske, trenger ikke i utgangspunktet å si noe om angriperen. Radikale jihadister har tidligere angrepet en rekke moskeer rundt i den muslimske verden, med hundrevis av mennesker som ofre. Meldingene om at terroristen skal ha ropt at han vil drepe alle muslimer, tyder imidlertid på at han ikke hadde bakgrunn i islam.

Men i det store og det hele er terrorangrepet like fullt en del av den samme konflikten, enten det er jihadister eller fanatiske anti-jihadister som står bak. Men den økte graden av vold og brutalitet IS har vist under sine angrep på sivile i europeiske storbyer de siste årene, og med den økte polariseringen dette har ført til, er det dessverre liten grunn til å bli overrasket over at det finnes personer på den andre siden som utviser vilje og evne til ekstrem vold. Vi kjenner det bare så alt for godt her i Norge.

Men uansett hvilken bakgrunn, motiver eller mentale status angriperen i Finsbury måtte ha, er det hevet over tvil at han løper de ekstreme jihadistenes ærend. Alt som kan splitte oss, alt som kan føre til hat og konflikt mellom folkegrupper, alt som bidrar til ønske og planer om hevn, gavner terroristene i neste omgang. I denne konflikten står det mellom barbari eller sivilisasjon, og natt til mandag krevde barbariet nye ofre.