Nå tar de pengene dine også

Kommentar Kontantene skal avskaffes. Folk blir sure. Det noen kaller fremskritt er bare heft for andre.

Kontanter er i ferd med å bli suspekt. Denne uken snakket jeg med en norsk politikerveteran som fortalte hvordan kampen mot kontanter var det noe av det viktigste for å få bukt med svart økonomi i byggebransjen. Han snakket om utenlandske håndverkere som kom på Maxbo og Byggmakker med store ruller kontanter i lommene på arbeidsbuksa og betalte for materialer og verktøy. Åpenbart ervervet uten kvitteringer og moms og annet heft. Den usynlige økonomien som eksisterer rundt oppussing og småjobber i norske hus og hytter.

I rettssaken mot Gjermund Cappelen og Eirik Jensen ser vi bilder av pengesedler og hører om store beløp gjemt bort i hus og boder. Ingen betaler hasj med VIPPS ser det ut til.

Vi andre, som lever mer vanlige liv, har mer eller mindre sluttet med kontanter. I kantinen her på VG tar de ikke engang mot papirpenger. På loppemarkeder og kakelotteri kan du betale med VIPPS eller Mcash eller andre digitale løsninger. Men penger før var noe som lå som en oppløftende kabal i lommeboken, eller en papirklump av forventning i bukselommen, er det nå blitt en virtuell størrelse på konto. Finans Norges Tom Staavi skriver her i VG denne uken at kun 2,5 prosent av den norske pengemengden faktisk finnes som sedler og mynter. Hvor mye av dette som er gjemt bort for staten er det ingen som vet.

Statsminister Erna Solberg vil nå gi kontantene dødsstøtet. Plikten som butikker og andre har til å ta imot kontanter skal fjernes. Det vil digitalisere den norske økonomien fullstendig på kort tid. Håndtering av kontanter koster penger for næringslivet, det vil kaste seg over muligheten til å bli kvitt det.

Det kontantløse samfunn har sikkert mange fordeler. Den teknologiske utviklingen som fører oss dit er stort sett i tråd med folks ønsker. De fleste av oss synes livet blir enklere uten sedler og mynter. Når vi ikke fysisk forholder oss til penger har vi også lettere for å bruke mer. Det tjener økonomien og næringslivet på.

Men jeg er usikker på om statsministerens engasjement mot sedler er politisk smart. Politikk i dag, spesielt i et valgår, handler om å finne det som mange oppfatter som problemer, og lansere troverdige løsninger på dem. At man kan betale med kontanter hvis man ønsker det, er neppe veldig problematisk for Norges befolkning. For noen er det også et gode.

Men nå skal det vekk. I fremskrittets navn. Litt som FM-nettet på radio.

Fremskritt for hvem? Kontantkrigen tjener først og fremst næringsliv og det offentlige. Så lenge folk kan velge digitale betalingsløsninger, så blir de neppe rasende av å ha muligheten til velge noe annet. Og etter bankkollapsene for knappe ti år siden, er det en trygghet i å vite at man faktisk kan gå i banken og ta ut alle pengene sine dersom det samme skjer igjen. At de ikke forsvinner med noen tastetrykk eller finansielle krumspring.

Å ta fra oss kontantene er å ta fra oss noe vi liker, selv om vi kanskje ikke bruker det så ofte. Det er i kategorien "bra for dem, men ikke for meg". Livet er fullt av slike «smarte» reformer som blir solgt inn som fremskritt. Ideen om at ingen skal ha kontor eller faste arbeidsplasser på jobben sin er en annen.

De som ytrer skepsis blir stemplet som sure eller gammeldagse. De står i veien for «fremskrittet», får de høre av folk i trange dresser som går med hodetelefoner inne.

Akkurat denne kløften, mellom de som tvinger på oss såkalte fremskritt som egentlig handler om å gjøre den digitale lommeboken fetere for noen og ikke livet enklere for de andre, den blir fort politisk. Følelsen av å bli fraløpt er i ferd med å bli en grunnleggende skillelinje i politikken. Stadig flere er lei av å bli fortalt at de ikke henger med, at de lever feil, at det ikke egentlig er bruk for dem eller at de står i veien. De svarer med å slutte seg til vår tids populister, de som lover at tempoet skal skrus ned og at ting skal bli mer slik de var før. Du vet før. Da du hadde litt mer hår og litt mindre mage. Og lykken var en lang helg med en lubben rull med sedler i lommen.