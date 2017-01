Leder Turisme kan bidra til å styrke økonomien i fattigere deler av verden og gi utviklingsland en mulighet til å bygge innbringende reiselivsinstitusjoner.

2017 er utpekt som FNs internasjonale år for bærekraftig turisme. Det er et FN-år som Norge har stått fadder for, i den forstand at begrepet («Sustainable tourism») kommer fra Verdenskommisjonen for miljø og utvikling og sluttrapporten «Vår felles fremtid», som ble fremlagt i 1987.

" ... internasjonale samarbeidsfora som FN og EU bli viktigere enn noen gang for å etablere felles problemforståelser og finne omforente løsninger.

I tråd med den såkalte Brundtlandkommisjonens mandat, skal også FNs internasjonale år for bærekraftig turisme ha fokus på både miljøutfordringene og fattigdomsproblemene og søke utviklingsstrategier som kan bidra til å løse dem i sammenheng. Bærekraftig utvikling betegner nettopp hvordan miljø, økonomi og sosial utvikling er knyttet sammen.

Dette er store spørsmål som ikke ett land alene kan løse. Svarene må finnes på tvers av landegrenser, økonomier og kulturer. Derfor vil internasjonale samarbeidsfora som FN og EU bli viktigere enn noen gang for å etablere felles problemforståelser og finne omforente løsninger.

Slike overenskomster har naturligvis ingen verdi om ikke innholdet settes ut i live, eller om politikere som fornekter globale klimaendringer kommer til makten og bryter inngåtte avtaler.

Dersom Donald Trump fortsetter å avvise FNs klimapanel, trekker USA fra Paris-konvensjonen og reverserer miljømålene som også amerikanerne har sluttet seg til, står verden overfor en ny situasjon. Desto viktigere da blir det at det globale samfunnet tar ansvar og oppfyller de forpliktelser man gjensidig er blitt enige om.

Norge har siden 2006 hatt en regjeringsinitiert strategi for en fremtidsrettet reiselivspolitikk. For at Norge også videre skal være et kommersielt interessant reisemål, må vi sikre at naturen og kulturarven ivaretas på en god måte. Våre naturgitte og historiske verdier må forvaltes på et vis som både fremmer utvikling samt sikrer det vi har for fremtidige generasjoner, slik at også de kan høste av dette.

På samme måte kan turisme bidra til å styrke økonomien i fattigere deler av verden og gi såkalte utviklingsland en mulighet til å bygge innbringende reiselivsinstitusjoner.

FNs internasjonale år for bærekraftig turisme kan skape forståelse for hvordan denne delikate balansen mellom kortsiktig økonomisk gevinst og langsiktig ivaretagelse av miljø og naturressurser bør utøves. I tillegg kommer klimautslippene knyttet til selve transporten av turister fra ett sted til et annet.

FN-året vil neppe løse alt dette på tolv måneder, men FNs fokus på disse problemstillingene vil kunne øke den generelle bevisstheten om hvilke utfordringer vi står overfor og hvordan de kan møtes på en god og bærekraftig måte.