Ingen takk til asylbaronene

ANDREAS C. HALSE, skribent

VG hadde i går en stor sak om kostnadene knyttet til den uvanlige høye tilstrømningen av asylsøkere til Norge i 2015. Av de godt over seks milliardene som er brukt har store deler av summen gått til kommersielle aktører som har levd gode dager på overføringer fra det offentlige.

Av de som kommer aller best ut finner vi selskapet Hero som har mottatt rundt 1,6 milliarder av skattebetalernes penger over en periode på 20 måneder.

VGs Astrid Meland skriver at både disse og andre kommersielle aktører egentlig fortjener en takk for sitt bidrag. Hvorfor en kommersiell aktør skal takkes for å tjene penger som gress fremstår imidlertid litt uklart.

Det er nemlig ingenting som vitner om veldedighet med den jobben de kommersielle aksjeselskapene har gjort med å fakturere det offentlige for å stille mottaksplasser til disposisjon. Å leie ut mottaksplasser til det offentlige er nemlig en særdeles lukrativ operasjon som innebærer minimalt med risiko til særedels gunstige vilkår. Med garantiene som gis om offentlige overførsler er det vanskelig se for seg at det i det hele tatt er mulig å tape penger på en slik bedrift. VGs gjennomgang viser at enkelte selskap har opplevd vekst på opptil 25 tusen (!) prosent fra 2014 til 2015.

Aktørene som har tjent seg rike på asylstrømmen har ikke ligget på latsiden. I en situasjon som stilte store krav til knappe offentlige ressurser befant man seg plutselig i en meget gunstig markedsposisjon.

Det gjorde at man kunne stille både dyre og langsiktige krav til en stat som hadde få alternativer til å løse den store pågangen. Resultatet var at det offentlige har endt opp med å øse ut millioner av kroner for mottaksplasser som står tomme.

Det er ingen som forventer at det offentlige til enhver tid skal være beredt til å ta imot 30 000 asylsøkere i året i offentlige mottak. Allikevel er det ingenting som er spesielt moralsk høyverdig med å inngå kommersielle avtaler med staten, UDI eller kommunene i slike tilfeller. Det er ikke slik at vi takker Lockheed Martin for å få lov til å kjøpe kampfly til titalls milliarder kroner og vi bør ikke takke asylbaronene for å selge oss mottaksplasser til overpris.

Selv om asylsituasjonen utløste en rekke kommersielle krefter, kom det også til en rekke frivillige krefter som har brukt sin fritid og jobbet på spreng på dugnad. Uavhengig av hva man mener om antallet asylsøkere som skal få opphold i Norge bør alle være enige om at vi bør integrere de som skal bli på best mulig måte og at alle skal behandles med verdighet og anstendighet. Det hadde neppe vært mulig det siste årene uten de som har stilt opp frivillig som norsklærere og samtalepartnere eller folk som har bidratt til integreringen i idrettslag og i lokale foreninger. De som fortjener takk er de som har gjort noe mer enn man kan forvente. Folk som bruker sin egen fritid og sine egne ressurser på å bidra til å gjøre dette samfunnet litt bedre for litt flere. Og det uten å tjene en krone på jobben.

I beste fall bidrar selskaper som Hero og lignende til å dekke midlertidige, offentlige innkjøpsbehov. Men det er ikke stor gründervirksomhet og det er ikke verdiskapning å flytte skattepenger fra statskassen til egen lomme. Og det fortjener definitivt ikke noe takk.