Norge fengsler homofile asylsøkere

Debatt Norge er verdens nest beste land for homofile. Likevel fengsler og deporterer vi halvparten av homofile asylsøkere til land hvor de drepes.

NINA BAHAR, assisterende generalsekretær i Skeiv Verden



Akkurat nå, mens det gjøres klar til skeive dager, har Norge fengslet en ung, homofil mann.

Han heter Mehdi og har så vidt blitt ferdig med tenårene. I neste uke skulle han være med på sin aller første feiring av skeive dager, han skulle gå i paraden sammen med oss.

I stedet ble han fengslet. Han straffes fordi utlendingsmyndighetene ikke tror på at

Nina Bahar Foto: Skeiv Verden

han er homofil – han virker for stereotypisk, sier de, han gjør seg sikkert til.



Les også: Ingen regnbue over midtøsten

Som straff for at han virker for homo, skal Mehdi tvinges tilbake til et land som ønsker ham død. Politiet arresterte ham i dag etter at han hadde fått endelig avslag på asylsøknaden sin. Det ble ikke tatt hensyn til at han ville prøve saken for retten.

Mehdi er ikke alene om ikke å bli trodd. I følge UDIs egne tall har over halvparten av homofile asylsøkere fått avslag de siste årene. Siden 2012 har det blitt begrunnet i manglende evne til å sannsynliggjøre sin homofile legning.

2012 var nemlig et vendepunkt for homofile asylsøkere. Da slo en høyesterettsdom fast at Norge ikke lenger kunne deportere homofile asylsøkere med beskjeden om at de skulle skjule sin legning ved retur. Før dommen var det ikke nødvendig å vurdere søkers troverdighet.

Det problematiske med praksisendringen er at utlendingsmyndighetene ikke har nok kompetanse til å vurdere søkeres troverdighet, selv om de har hatt fem år på å øve seg.



Les også: Norsk politilegende til homofile - «Unnskyld»

Selv om utlendingsmyndighetene mener at de tar hensyn til at asylsøkere kan ha en annen språklig og kulturell forståelse av kjønn og seksualitet, har forskning vist at det legges til grunn en forventning om hvordan man skal være homofil på. Denne måten er preget av stereotype måter å være homofil på i en norsk kontekst. Ironisk nok fremstod Medhi likevel som for stereotypisk.

I år ble Norge kåret som verdens nest beste sted for homofile. Mehdi sitter i en celle, mon tro om han forstår det.