Må bedre forholdene for barna

Leder Norge sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til mindreårige asylsøkere. At enda flere kommer er neppe bra for ungdommene selv – eller for Norge.

VG har denne uken fortalt om uholdbare forhold for mindreårige i asylmottak. Mottaksledere varsler om selvskading og selvmordsforsøk, samt rømning fra mottakene.

– I løpet av mine snart syv år på mottak, er dette den tyngste situasjonen jeg har stått i. Vi ser hvor traumatiserte og apatiske de er, hvor redde de er og samtidig hvor tomme de er i blikket. Redselen for å finne dem døde er det verste, sa mottaksleder Grethe Apelseth i Jølster til VG.

Også Utlendingsdirektoratet mener tilstanden til enslige mindreårige har blitt verre de siste månedene. UDI rapporterer om søvnproblemer, skolevegring og sosial isolasjon.

60 verger for enslige asylsøkere har signert et opprop mot regjeringen med krav om å fjerne ordningen med midlertidig opphold som betyr at de unge må reise hjem igjen når de fyller 18 år.

De protesterer dessuten mot ordningen med ID-begrenset tillatelse, som gir opphold som må fornyes hvert år frem til det skaffes dokumentasjon på identitet.

Og det er åpenbart at mange blir boende på mottak alt for lenge. Særlig for gruppen med ID-begrenset tillatelse bør de mindreårige få starte på sitt nye liv raskere.

De to gruppene må antakelig møtes på ganske ulike måter for å få det beste ut av situasjonen, enten de skal bli i landet eller bare har noen år i Norge.

Vi har også forståelse for kravene til dyktige folk som hjelper ungdom som er kommet hit. Men vi vil likevel advare mot å fjerne midlertidig opphold. For det vil også ha andre implikasjoner.

Å gjøre live lettere for dem som alt er kommet, betyr samtidig at enda flere legger ut på flukt. Det er ikke gitt at det beste for disse ungdommene er å forlate hjemlandet. I Adresseavisen denne uken kunne vi lese at tre av fire flyktningbarn utsettes for vold på vei til Europa.

Samtidig er det åpenbart at Norge allerede sliter med å bosette og gi tilfredsstillende tilbud til barn som er her nå. At enda flere kommer er neppe bra for ungdommene selv eller for Norge.

Dette er et svært komplisert politikkfelt hvor de enkle, gode løsningene er få, men hvor vi heller ikke kan la følelsene styre. Politikken må bygge på rasjonelle valg. Dessverre er det slik at Norge ikke har kapasitet til å ta imot alle som fortjener bedre liv.