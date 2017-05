Enslige mindreårige asylsøkere: Hvorfor sender foreldrene barna fra seg?

Debatt Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet rundt enslige mindreårige asylsøkere.

TROND MARKESTAD, barnelege, professor emeritus.

Enslige mindreårige asylsøkere var et hovedtema på Arbeiderpartiets landsmøte. Som alltid begrenset debatten seg til om barna bør få varig opphold eller ikke. Ingen våger å diskutere det grunnleggende problemet – hvordan vi kan forhindre at foreldrene sender barna fra seg. Parallelt med at det har blitt vanskeligere for voksne å få asyl, har antallet enslige mindreårige økt eksponentielt, og blant dem som kom til Norge i 2015 var 55 prosent yngre enn 16 år.

Antallet som krysser Middelhavet fra afrikanske land har økt kraftig, hele 26 000 i 2016 (UNICEF). Det er nesten alltid familien som sender barna (Fafo), og det legges urimelige forventninger på skuldrene deres, både om familiegjenforening og penger hjem.

Vi vet mye om hvor skadelig det er for barn å bli sendt fra foreldrene i en krisesituasjon, og hjelpeorganisasjonene skiller nå aldri barn fra foreldrene. Vi berøres av håpløsheten for barna som når fram, men hvor mange vettskremte 13 - 15 år gamle barn dør underveis, utsettes for overgrep eller sitter fast under forferdelige forhold? Og hva skjer med søsknene, ikke minst søstrene, når familien har satt seg i stor gjeld for den ene?

I sin maktesløshet viser politikerne til rettighetene barna har etter Barnekonvensjonen, men de glemmer det andre leddet i bestemmelsen: «Staten skal i samarbeid med internasjonale organer hjelpe et barn som er alene til å bli gjenforent med sine foreldre».

Ved å gi barna opphold, vil langt flere barn bli sendt, og slik vil rett til opphold bety en økende trussel mot barn i fattige og kriseutsatte land. Ved å begrense automatisk opphold til barn under 16 år, vil trusselen øke enda mer fordi de mest sårbare vil sendes. Å bli sendt hjem etter noen år vil være et nytt nederlag fordi de ikke har klart å innfri forventningene.

Den eneste måten å stanse dette massive overgrepet mot barn på, er å sende de fleste raskt tilbake til hjemlandet. Det må skje i et nært og forpliktende samarbeid mellom Europa, hjelpeorganisasjoner og hjemlandet.