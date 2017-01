Dette er Erna Solbergs tid

Debatt Erna Solberg er den øverste ansvarlige i regjeringen. I hennes parti og blant hennes velgere finnes det mange mennesker som er i stand til å føle skam over inhumaniteten i regjeringens politikk.

HÅVARD SYVERTSEN, forfatter

I tillegg, ikke la en anledning gå fra oss til å minne Venstre og KrF om at uten dem kunne ikke regjeringen ført den brutale politikken den fører.

Konkret, akkurat nå: En bioingeniør fra Brumunddal, som har bygd hus og har familie i Nittedal, mister statsborgerskapet etter 17 år i Norge, og med det jobb og hus. Ullevål sykehus mister en bioingeniør.

Mahad Abib Mahamud kom til Norge som flyktning fra Somalia som fjortenåring. Han har dokumenter som bekrefter hans somaliske bakgrunn, men UDI mener han kommer fra Djibouti, noe myndighetene der benekter. Det bryr ikke norske myndigheter seg om, og Mahamud ender opp uten statsborgerskap, blir papirløs flyktning og blir uten rettigheter i Norge.

Vi lever i det som i framtidas, norske lærebøker i historie kan bli kalt «Erna Solbergs tid». Det er hun som er ansvarlig for hvem som sitter i hennes egen regjering, det er hun som gir statsrådene – som Sylvi Listhaug – autoriteten de har. Under henne finnes det på flyktningfeltet en iverksettende statsråd. Det denne statsråden sier og gjør må forutsettes å ha Erna Solbergs tilslutning. I regjeringen sitter det også en rekke andre statsråder. Det må også forutsettes at de er enige i praksisen på flyktningfeltet. Om de da ikke av bekvemmelighetsgrunner velger ikke å si noe, men er de da egnet til å være statsråder?

I VG i går kunne vi lese at Trine Skei Grande kalte Mahamud-saken en Kafka-prosess. Antallet ganger Skei Grande har vært sjokkert over regjeringens flyktningepolitikk har vel de fleste av oss mistet oversikten over. Skei Grande har god grunn til å være sjokkert. Men hva er da grunnen til at hun og hennes parti Venstre, sammen med KrF, er de som sørger for at regjeringen blir sittende? Hva hjelper det om Trine Skei Grande er sjokkert i VG så lenge hun holder regjeringen ved makten?

Torbjørn Røe Isaksen, kunnskapsministeren i Solbergs regjering, har tatt til orde for en norsk kultur-kanon. Kultur er som kjent ikke bare malerier og litterære verk, det er også måten vi lever sammen på. Røe Isaksen sitter i en regjering som er med på å forme norsk kultur hver dag. Nå har det blitt norsk kultur å frata mennesker statsborgerskap etter 17 år i Norge, frata dem jobb og hjem.

Norsk kultur er blitt råere og mer brutal. Det skjer i Erna Solbergs tid.