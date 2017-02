Barn og foreldrenes synder

Leder Barn er prisgitt sine foreldre, på godt og vondt. Men det er grenser for hvor lenge barna må betale for sine foreldres synder. Det hensynet er ivaretatt, også i dagens lovverk.

Mange er opprørt over saken til en familie der tre generasjoner blir fratatt sitt norske statsborgerskap fordi de eldste ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) ga falske opplysninger da de kom hit i 1990. Da de den gangen kom hit med sine tre barn, sa de at de var statsløse palestinere. UDI mener å kunne påvise at de egentlig er jordanske statsborgere.

Stridsspørsmålet i denne saken er hvilke konsekvenser det skal få for barna og barnebarna dersom foreldrene som kom hit i sin tid, har gitt gale opplysninger. I hvilken grad skal foreldrenes eventuelle løgner ramme dem som ikke selv har gjort noe galt?

Enkelte tar nå til orde for å sette en endelig tidsfrist for når et statsborgerskap kan tilbakekalles. Vi mener dette er en dårlig løsning. Det kan ikke være slik at de som lyver, og som klarer å holde dette skjult i lang tid, skal belønnes. Myndighetene må ha den muligheten dagens lovverk gir, til å kalle tilbake statsborgerskap.

Spørsmålet er hvordan det skjønnet som ligger i dagens lovverk brukes, særlig når det gjelder hensynet til barna. Det virker urimelig at barna som nå er voksne, skal rammes av foreldrenes eventuelle løgner. Og ikke minst; at deres barn igjen, som er født og oppvokst i Norge, skal miste sitt statsborgerskap.

Vi mener tidsaspektet må spille inn når forholdet for barn og barnebarn vurderes. Så lenge barn er barn, må vedtak om foreldrene også få følger for barna. Men mye taler for at situasjonen er annerledes når barna har blitt voksne, med egne familier og egne liv. Dagens lov gir rom for skjønn. Så langt vi kan forstå, burde skjønnet i denne konkrete saken vært annerledes.

Vi kan ikke se at det vil representere en liberalisering av asylpolitikken dersom barna og barnebarna får bli i Norge. Det er bred enighet om at norsk asylpolitikk skal være streng, human og rettferdig. Dersom barna og barnebarna blir sendt ut, er det strengt. Men det er ikke humant. Og det er ikke rettferdig.

