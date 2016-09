Når kommunepolitikerne setter utbyggerne foran innbyggerne, er reultatet gitt.

Leder Ifølge den nye sentrumsplan for Stavanger åpnes det for å bygge en kontorblokk foran byens konserthus, samt et kaianlegg for cruisebåter som kommunen mener kan passe rett utenfor Norsk oljemuseum.

"Sentrumsområder i en rekke norske bygdebyer og tettsteder har systematisk blitt ødelagt av entreprenører og utbyggere som har fått kommunal velsignelse til å gjøre akkurat som de vil.

I Oslo ser man for seg et nytt regjeringskvartal som kan komme til å overskygge Stortinget. Og akkurat da hovedstaden hadde begynt å venne seg til den såkalte Barcode-rekken ved Operaen, ble det klart at også den skal stenges inne av en ny bymur ut mot fjorden.

Byplanlegging, arealdisponering og arkitektur er komplekse prosesser som sjelden egner seg for håndsopprekking på torget. Det er derfor vi velger politikere til å representere oss i disse prosessene, der kompetente fagfolk og opplyste reguleringsmyndigheter skal legge til rette for planarbeidet.

Politikerne er folkets representanter, og skal målbære vårt syn på den inngripen slike prosjekter medfører. Altfor ofte ser vi at de raskt finner sammen med byggeinteressene. Heller enn å tilpasse til det eksisterende og se helhetlige løsninger velger politikerne minste motstands vei og setter seg i fanget på byggherren.

Det er så mye mer stas å bygge nytt enn å ta vare på det vi har. Når kommunepolitikerne setter utbyggerne foran innbyggerne er resultatet gitt. Vi får arkitektoniske katastrofeområder som tjener kun én hensikt: å fylle byggherrens lommebok.

Enhver by i hele verden har sine forfeilede byggeprosjekter og arkitektoniske ødeland, men i forhold til areal og folketall må Norge ligge ubehagelig høyt på denne negative rankingen.

Arkitekt og byplanlegger Peter Butenschøn uttalte til NRK i går at vi er en nybyggernasjon med liten respekt for signalbygg. Det er en karakteristikk vi dessverre må si oss enig i. Denne ideen om at enhver tomt på død og liv må være en byggetomt, uttrykker en misforstått form for urbanitet.

Både fortetning og høyhus kan være utmerket byplanlegging, det er likevel ikke fortetningen som skaper byen. Det er allmenningene og åpningene. Slik musikk defineres av pausene, er det mellomrommene som gir en by sjel.

Da den italienske middelalderbyen Amatrice nylig ble rasert av jordskjelv, sa byens ordfører og landets statsminister med en gang at byen skulle bygges opp igjen slik den sto. Kunne en norsk politiker i det hele tatt være i stand til formulere en tilsvarende tanke?