Bygger ikke for fremtiden

Kommentar Det nye regjeringskvartalet blir monumentet over den norske oljealderen. Det skal stå til Dovre faller. Så hva vil vi fortelle de som kommer etter oss?

Den er så fin og raklete denne byen. Fortau med hull og sprekker, steinheller langs Karl Johan som spriker verre enn tanngarden til vokalist Shane MacGowan i The Pogues. Områder som ble lansert med stor byplanleggerglamour på åttitallet og nå ligger som urbant brakkvann klemt mellom lommer av liv.

Oslo er befriende elendig på det monumentale. Det er lite ved byen som tyder på at den er hovedstaden i et av verdens rikeste land. Nå skal sentralmakten bygge seg et nytt hovedkvarter, og det ligger ikke an til å endre på akkurat det.

Drar du til Bergen fra Oslo blir du slått av hvordan Norges nest største by er full av store linjer, ærverdige byrom og norsk prakt. Det er et stykke fra Torgallmenningen og Festplassen til Egertorget og den nedslitte Spikersuppa.

Les også: Betongblokk fredet

Går reisen litt lenger, for eksempel til København eller Stockholm, så skulle man aldri tro at det var Norge som stakk av med vinnerloddet i vår tid. Hvis andre hovedsteder er fornøyelsesparker med lange tradisjoner og vakre hager, er Oslo et omreisende tivoli som har dumpet ned på en parkeringsplass.

Det er derfor så mange av oss liker å bo her. Liker alt rukkelet, det ambisjonsløse og demokratiske og genuint folkelige som er der fordi det er folkene som bor her som skaper byen, og ikke bygningene. Og klemt inn her og der finnes det også et og annet bygg som får det til å svimle litt.

Rådhuset for eksempel. Et enormt byggverk på en av byens beste tomter, reist på en tid der mange ikke engang hadde vann i toalettet. Ferdigstilt rett etter krigen, da Norge rett og slett var fattig. Frognerparken er et annet eksempel. En gigantoman parkfantasi som det garantert ville vært umulig å bygge i dag.

Les også: Å slå opp med historien

I løpet av de neste ti årene eller noe sånt skal det bygges et nytt regjeringskvartal. I samme område som regjeringen har holdt til omtrent siden 1905. Kvartalet skal bygges rundt den utbombede Høyblokka, som gikk fra å være symbolet på Einar Gerhardsens nøysomme Norge til å bli et symbol på at Norge motsto Anders Behring Breiviks hjemmelagede terrorbombe. Høyblokka falt ikke.

Noen ville rive Høyblokka. Dem om det. Stort større historieløshet går det vel knapt an å demonstrere. Men vi kan la det ligge, for den vanvittige tanken er forlatt. Det nye regjeringskvartalet skal bygges rundt de sytten etasjene som i dag står tildekket med presenning.

Et regjeringskvartal er dømt til å bli historiske bygninger. Maktens tak og vegger sier noe grunnleggende om landet vårt, og tiden de er oppført i. Det nye regjeringskvartalet kan bli et sted der generasjonene etter oss hel intuitivt forstår hvem vi var, noen tiår inn på 2000-tallet, midt i den mest velstående perioden i hele vår historie.

Så hva får de se? Utkastene til nytt regjeringskvartal kan man se på Statsbyggs hjemmesider, og på utstilling i Høyblokka.

Utkastene heter ting som Vidsyn, Sekvenser, Lysning og Kiming. Sånn i tilfelle noen skulle glemme at Jonas Gahr Støre var leder for Arbeiderpartiet i tiden da dette ble bygget.

Les Hanne Skartveit: Fra vikingskip til Erna Solbergs omstilling

For et uutdannet øye som mitt, ser alle de syv forslagene ganske like ut. De ser ut som hovedkvarter for kunnskapsbedrifter. Sånne man kan se langs motorveiene utenfor store amerikanske byer. Glass og stål, strenge former, og utpreget nøysomt i stilen. For meg er det ingenting ved disse forslagene som utstråler statsmakt eller noe særegent norsk. Bygningene kunne ligget hvor som helst. I Düsseldorf eller Warsawa eller på Lysaker.

Interiørene man kan se på illustrasjonene er nesten helt like. De ligner på vente- og vrimleområdene på flyplasser. Gjennom TV-serien Arkitektens Hjem på NRK har jeg lært at de som tegner hus liker å bo i ganske spesielle omgivelser. Men når de skal tegne arbeidsplasser ser det ut til at de tror alle menneskers drøm er å drikke designerkaffe i åpent landskap. Jeg lurer på om de kjenner mange norske embetsmenn.

Selv har jeg trålt rundt i Oslo og andre norske byer og steder i mange år og forsøkt å skjønne hvordan de levde før og hvordan samfunnet var skrudd sammen. Bygningene er den tetteste forbindelsen vi har til fortiden. Jeg forsøker å tenke meg inn i mine oldebarns Oslo, hva de skal tro om tiden da vi satt i Oslo sentrum og jobbet oppå en enorm pengesekk.

De som åtti-nitti år fra nå skal gå rundt i regjeringskvartalet, vil de egentlig forstå at de ser monumentet over Norges økonomiske glansperiode? Jeg tviler på det. For meg så ser planene for det nye kvartalet så anonyme ut at de over natten kunne vært overtatt av konsulentselskaper eller Innovasjon Norge.

Er dette virkelig alt man klarer å komme opp med når man skal bygge for historien?