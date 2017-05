Vi må jobbe mer - ikke mindre

Leder Arbeidsuken i Norge er redusert to ganger de siste førti årene.

I 1976 fikk vi 40-timers arbeidsuke. Dernest, i 1987, ble timeantallet redusert til dagens 37.5. Samtidig er ferien utvidet to ganger i samme periode. Og nå vil forbundsleder Mette Nord i det mektige Fagforbundet videre. Til VG sier hun at hun vil be LO-kongressen ta steget mot sekstimersdagen. Nord ønsker å begynne å fase inn sekstimersdagen med full lønnskompensasjon om fire år.

Fagforbundet har 350.000 medlemmer, og en tredjedel av delegatene på LO-kongressen, som foregår fra 8. til 12. mai. Og Nord får støtte både fra leder Mimmi Kvisvik i Fellesorganisasjonen, forbundsleder Erna Hagensen i Arbeidsmandsforbundet og forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag. Argumentene dreier seg om at flere kan dele på samme arbeidsplass, noe som gjør at vi kan møte problemer med både ledighet og automatisering. Samtidig nevnes mindre belastning på arbeidstakerne og miljøet.

Fra organisasjonene i privat sektor er det ikke like stor begeistring, og heller ikke Ap-leder Jonas Gahr Støre gir tommel opp. Og det gjør han helt rett i. Den høye sysselsettingsgraden i Norge er vår suksessformel. Den kommer av kvinner, eldre og innvandrere deltar mer i arbeidslivet enn i ellers. Sammenlignet med for eksempel USA har vi hatt høyere økonomisk vekst fra 1930 og til i dag, også når vi holder oljen utenfor.

Det som ikke er like bra, er at til tross for at vi har flere i arbeid, så jobber vi mindre enn våre naboer. På grunn av ordninger som kortere arbeidsuke, lange permisjoner, utbredt deltid og høyt sykefravær, er vi på EU-snitt i arbeidstimer, selv om vi har flere hender i arbeid.

I den nye Perspektivmeldingen fra regjeringen heter det at vi må jobbe mer. Hvor mange timer vi i snitt jobber, betyr mye for levestandarden i Norge. For det er innsatsen til arbeidsstyrken som er vår aller viktigste ressurs. Når vi får mer fri fra jobben, bruker vi det stor sett på fritid. Det betyr mindre skatteinntekter og mindre velferd. Med en aldrende befolkning, kreves enda mer av oss. For desto mindre vi arbeider i fremtiden, desto større blir utfordringene til velferdsstaten.