VG mener: Bekymringsfull ungdomsledighet

Leder Færre tilgjengelige sommerjobber gjør at mange ungdommer ikke får sitt første møte med arbeidslivet før de er i tyveårene. Det kan få varige konsekvenser.

Mange nordmenn fikk sin første arbeidserfaring gjennom å plukke jordbær, bære kasser, kutte torsketunger eller vaske gulv. Det kunne være lange arbeidsdager og lave inntekter, men man lærte seg å stå opp om morgenen, smile til kunden – og oppleve hvor godt det føles når is og rockealbum kunne kjøpes for egne penger. For noen ga arbeidet mersmak og staket veien for et varig yrke, for andre var det en påminnelse om hvorfor man ønsket seg tilbake på skolebenken og videre studier.

Ifølge tall Aftenposten har hentet ut fra SSB, har andelen syttenåringer som har inntektsbringende arbeid sunket fra 75 prosent til drøye 50 prosent de siste femten årene. Det vil si at bare halvparten av elevene i annen klasse på videregående skole hadde en heltid-, deltids- eller sommerjobb i løpet av fjoråret.

Les også: Dette er jobbene som forsvinner

Årsakene til at andelen arbeidende ungdommer er redusert så kraftig er flere. Automatiseringen av norsk arbeidsliv har gjort at det er færre jobber tilgjengelig. Der Posten tidligere ansatte sommervikarer for å sortere post, gjør maskinsortering samme jobben i dag. NHO mener de økte kravene til kompetanse og opplæring i mange yrker, gjør at bedriftene rokerer om staben på sommeren, fremfor å hente inn sommervikarer. I tillegg åpner det europeiske arbeidsmarkedet for at servitøren kan komme fra Sverige og hun som maler huset fra Litauen.

Størst er kampen om jobbene i storbyene. SSBs tall viser at jo mindre kommunen er i folketall, jo større andel unge er i jobb. Mange av de manuelle yrkene er i ferd med å forsvinne eller erstattes av utenlandsk arbeidskraft. På 1960-tallet hadde Norsk Sjømannforbund 60.000 medlemmer, når er det 10.000 igjen. Andelen norske murere i Oslo har falt fra 62 prosent i 2003 til 19 prosent i 2014.

Samtidig ser vi at andelen unge uføre øker. Det er nå 13 400 uføre mellom 20 og 29 år, det er dobbelt så mange som for ni år siden. Én av ti nordmenn faller helt utenfor både skole- og arbeidsliv, ifølge helsedirektoratet.

Les også: Antallet unge uføre øker

I et arbeidsmarked som krever stadig høyere formell kompetanse, er det bekymringsfullt at færre unge får sin første arbeidserfaring i sommer.