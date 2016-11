Når maskinene stjeler jobbene våre

Kommentar At polakker sender barnetrygd hjem til kona i Gdansk er ikke problemet. Den store bomben under velferdsstaten er at nordmenn ikke jobber.

– Vi risikerer å bli arbeidsledige etter å ha jobbet her i 40 år, det er tøft, sa Mari Haugen (56) til VG nylig. Hun er en av de 550 ansatte som står i fare for å miste jobben i Posten, som legger ned brevsorteringen i Trondheim, Molde, Stavanger, Bergen, Evenes og Stokke.

En fet jobb



På 80-tallet var det stor stas å få jobb her. Flotte ordninger, god lønn, lave krav til utdanning. Det ble sagt at de feteste Mercedesene i Trondheim sto parkert på postterminalen sør for sentrum.

Men i dag hjelper 30–40 års erfaring lite. Det er dårlige sjanser for ny jobb når du ikke har utdanning. Nå snakker ansatte om å flytte til Oslo, hvor det fortsatt skal sorteres post. De må bare holde ut til pensjonsalderen.

Kamp om jobbene

Da Kiwi åpnet ny butikk i Porsgrunn nå i november, fikk de 500 søknader til tre stillinger.

Ifølge Finn.no er det rekordsøkning på jobber som ikke krever utdanning. For det blir færre og færre slike jobber.

Hydro for eksempel, krever nå fagbrev som minimum. Slik var det ikke før. Men når de bruker roboter som samarbeider med mennesker, trengs kompetanse.

Fortsatt finnes portørene på St. Olavs sykehus i Trondheim. Men varene fraktes med roboter som tar heis alene. Snart tar de nok over transport av pasientene også.

Mange av jobbene i butikk er tatt alt. Prisene styres sentralt med digitale prisskilt på hyllene. Prisene kan skiftes flere ganger om dagen. Når varene nærmer seg utløpsdato, settes prisen automatisk ned. Lagrene styres av roboter som snart sender varene av gårde i selvkjørende biler. I varehandelen jobber det 350 000 mennesker. I transport 350 000 til.

Enda flere jobber som ikke krever utdanning forsvinner.

Ikke til å stoppe

USAs kommende president Donald Trump fikk støtte fra velgere som for noen tiår siden hadde bra jobb og var vel ansett i lokalsamfunnet. Så ble jobbene deres borte. Det er forståelig at de savner 80-tallet.

Men det handler ikke så mye om globalisering og handelsavtaler, som Trump sier han skal stoppe. Det handler om automatisering, som i Posten, på sykehusene og i butikkene. Den utviklingen er ustoppelig.

Helt siden den industrielle revolusjon har vi kvittet oss med mange av de tyngste, mest helseskadelige jobbene. Folk flest blir rikere og friskere. Teknologien skaper større verdier og nye jobber.

På Hydro Sunndal øker antall tonn aluminium produsert per årsverk på grunn av ny teknologi som øker effektiviteten.

Det som gjør dette mer utfordrende nå, er at tempoet i omstillingen er skyhøy. For 50 år siden var 70 prosent av jobbene for ufaglærte. Nå er det bare 10 prosent.

Når 15 000 ungdommer hvert år dropper ut av videregående, finnes det ikke jobber til alle. Og enda hardere blir kampen om de ufaglærte jobbene siden Norge mottar mange innvandrere uten skolegang.

Flere på trygd

Nesten alle jobbene som ble skapt under den økonomiske oppturen ble fylt av arbeidsinnvandrere. Ifølge forskningsstiftelsen Fafo tok innvandrerne jobbene nordmenn ikke ville ha. Og nå som det går mot bedre tider i Norge, kan arbeidsinnvandringen ta seg opp igjen.

Samtidig ender stadig flere nordmenn på trygd. Antall unge uføre vokser skremmende raskt. Totalt sett har vi doblet antall uføre i løpet av 30 år.

Det er ødeleggende for folk med arbeidskapasitet å ikke jobbe. Og det er ikke bærekraftig. Dette er trygdebomben som truer velferdsstaten.

Utdannelse er svaret



Millioner av amerikanere i arbeidsfør alder har forsvunnet ut av arbeidslivet, mye på grunn av lite utdannelse. Også i Norge står stadig flere i arbeidsfør alder uten jobb.

Vårt utdanningssystem favner imidlertid bredere. Det beste vi kan gjøre for ungdom, er å sørge for at de fullfører skolen.

En god nyhet denne høsten, er at 10.-klassingene gjør det stadig bedre på skolen, og at fraværsgrensen i videregående skole har ført til at fraværet stuper.

At elevene protesterer på den nye regelen, er som forventet, de er tenåringer. At foreldrene er med på protestene, er uansvarlig. For det er en klar sammenheng mellom fravær og frafall. Og manglende vitnemål øker faren for å bli sosialhjelpmottaker og ufør.

Menneskenes ekspertise



Det betyr ikke at alle skal studere halve livet. Ifølge en ny rapport fra SSB er det for mange som tar masterutdannelse og for mange som ikke tar noe utdannelse i det hele tatt.

I Trondheim er det nå flere ledige, faste jobber som sykepleier som ingen har søkt på, ifølge NTB. Et råd til unge er å satse på yrker der maskinene ikke kan utkonkurrere oss, som lærer og sykepleier.

For selv om brevsortering ikke trengs når ungene blir store, så trengs det folk som tenker kreativt og gir omsorg. Heldigvis er det akkurat det vi mennesker er best på.

