foredrag #detnyearbeidslivet

Debatt Man skulle kanskje ikke tro det når man ser på nisselandet Norge, men arbeidslivet er altså i endring. Ja, det gjelder også for dere.

ANDREAS C. HALSE, skribent

Som følge av en vedvarende høy forespørsel i norsk byråkrati og næringsliv etter foredrag om det nye arbeidslivet og det digitale skiftet har jeg sett meg nødt til å kaste meg på lasset. Solide inntjeningsmuligheter kan man ikke la passere uten å ta del i pyramid… Jeg mener konseptet.

Så foredraget under er jeg villig til å holde på konferanser, seminarer og samlinger fremover. I offentlig så vel som privat sektor. Jeg lar ikke janteloven holde meg tilbake for-å-si-det-sånn. Honorar etter avtale ;)

Hvor mange folk ser dere kanskje jobbe på spikerverket ved Akerselva i dag? INGEN nei. Spikerverket er lagt ned, smelteverket er en kaffesjappe ved Mathallen og på Oslo mekaniske verksted er det flere konsulenter enn mekanikere. Konsulenter er DE NYE mekanikerne.

Dessuten trenger du ikke spikerverk for å lage spiker lenger. Se bare på Airbnb eller Uber. Den største hotellkjeden har ingen hoteller og den største taxikjeden eier ikke en eneste drosje.

Som dere skjønner er det bare å endre seg. Ja for alle som ikke vil ende opp som Amish-folket i statene som fortsatt bruker hest og kjerre til fra jobben, som for øvrig er en åker. Eller om dere vil høre Led Zeppelin på kassett, mens alle andre streamer THE FOX på Spotify.

Veit dere egentlighvem dere konkurrerer mot og skal ansette i fremtiden? Folk som ikke akkurat tar til takke med 3G på telefonen for å si det sånn. Noen av dere har kanskje hørt om digitale millenials. Det viser egentlig bare at vi ikke har forstått alvoret. Derfor kaller jeg dem DILLENIALS. Digitale millenials blir nemlig smør på flesk. I fremtiden er alt og alle digitale.

Og hva kjennetegner egentlig en dillenial? DE vil ikke jobbe for deg, men forventer at du jobber for dem! I fremtiden er arbeidstakerne nemlig de egentlige arbeidsgiverne og vil sjonglere gjerne 5-6 av dere samtidig. Så er det bare å se for seg hva det betyr av tilrettelegging og tilpasning fra arbeidsgivers, eller skal vi si midlertidig oppdragsgivers, side. Faktisk såpass med tilrettelegging at dere ikke trenger å legge til rette for noe som helst. De kommer til å renne ned kontorene til alle døgnets tider, med egne mac-er og designprogrammer og er lite interessert i at DU forteller DEM når de skal jobbe for å si det mildt.

Desto viktigere er det å ha et trendy og nyskapende arbeidsmiljø! Hvem har sagt at et møterom trenger å være møterom? Forskning viser at man uansett tenker bedre når man er i aktivitet. Så hva med et hoppeslott som møterom? Det er kulere, gir freshere ideer og man får kortere møter. Faktisk så er egentlig arbeidsPLASSER gammeldags. Hele verden er en arbeidsplass. Legg ned kontorene og la folk jobbe hvor de vil. Penger spart og frihet tjent som vi sier!

Hvis du ikke forstår den voldsomme utviklingen med å se på Norge, så se til USA. Der er fast ansettelse et skjellsord for dillenials-generasjonen! De vil være IT-konsulenter på mandag, designere på tirsdag og foredragsholder på onsdag før de tar en langhelg som backpacker i en fjellandsby i Colombia.

Det handler uansett ikke lenger om hvilke jobber ungdom vil ha i dag, men hvilke jobber man vil at skal eksistere i fremtiden. Kan du tenke det, kan du gjøre det. Robotisering og BIG data.

Faktisk aner vi INGENTING om hvilke jobber som finnes om 20 år. Fordi kunstig intelligens og det digitale og grønne skiftet. Dessuten er det ikke lenger kretsmesterskap dere deltar i. NÅ ER DET VM HVER DAG! Og det er trist å se oss sitte her på berget i det digitale u-landet Norge og konsentrere oss om gammeldagse jobber, mens verden endrer seg.

Husk viktigheten av sosiale medier. Finnes du ikke på instagram så finnes du ikke i det hele tatt! Skal dere være rustet for fremtiden er det content og spredning som teller. Uten content, ingen spredning, men heller ikke vits med content uten spredning!

Tro meg: Dere vil ikke være den bensinslukende chevroleten som står igjen når det digitale og førerløse el-toget tar av fra sveveperrongen.

Takk for meg og takk for at dere hørte på i stedet for å jobbe!