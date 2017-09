Et politi som styrer seg selv

Debatt To historisk svake statsråder fra Frp har hatt ansvaret for justissektoren de siste fire årene. Hvorfor er ikke dette en del av valgkampen?

EINAR HAAKAAS, forfatter av boken «Svartmaling – kriminelle bygger i Norge»

Den omstridte politireformen er kun en valgkampsak når det knyttes til distriktene og politiets evne til å rykke ut for å trygge befolkningen i rurale strøk. Spørsmålet er viktig nok, og internt i politiet er det stor motstand mot reformen hvor politidirektøren stort sett har fått det som han vil.

Eksemplet er ikke det eneste.

VG har flere ganger påpekt hvor egenrådig POD opptrer, blant annet har avisen dokumentert hvordan Regjeringen og Stortinget ble ydmyket av Politidirektoratet i kampen om de nye alarmsentralene.

Dette er godt beskrevet i en VG-kommentar av Frithjof Jacobsen med den talende tittelen «Politiet over loven» fra mai i år.

I min bok «Svartmaling - kriminelle bygger Norge» dokumenterer jeg hvordan det gikk da et interdepartementalt utvalg kalt Depøk skulle se på organiseringen av politiet i kampen mot økonomisk kriminalitet. Utgangspunktet var at Anders Anundsen skrotet tidligere handlingsplaner. Den har vært for dårlig og for generell, sa Anundsen.

Mange ønsket en ny politimodell for å bekjempe økonomisk kriminalitet. Det har lenge vært en etablert sannhet at små økoteam i politidistriktene er satt sjakk matt i møtet med alvorlig økokrim. Saker anmeldt av skatteetaten og andre kontrolletater blir henlagt like raskt som de kommer inn.

Representanter fra fire departementer stod bak da «Depøk-utvalget» konkluderte med at det mest fornuftige var å legge økoteamene inn under Økokrim etter svensk modell. Slik skulle det ikke bli.

Da utvalget leverte sin rapport til Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen, la han hele rapporten rett i skuffen. Politidirektør Reidar Humlegård hadde nemlig for lengst inntatt et standpunkt. Han satte foten ned for det nye forslaget, og ville styrke økoteamene ved etablering av større politidistrikter, og fikk det som han ville.

Dette førte til en bitter konflikt mellom Anundsen og hans partileder Siv Jensen i Finansdepartementet. En heftig brevveksling mellom de to viser splittelsen. Frps partileder mente at politireformen ikke sikret et bedre arbeid mot økonomisk kriminalitet, og hun hadde solid støtte i sitt eget departement samt i det tverrdepartementale utvalget.

Dette vakte også oppsikt internt i Frp. Få år tidligere hadde partiet programfestet å legge ned hele POD, som nå este ut med et stort byråkrati med en Frp-statsråds velsignelse. Under partiets landsmøte i vår var det et knapt flertall for å beholde POD.

Samtidig opplever vi et stadig mer svekket Økokrim. Kritikken etter Transocean-saken har vært massiv. Spydspissen i kampen mot økonomisk kriminalitet i Norge har opplevd kraftige kutt i budsjettene. Når politiets særorganer ble vurdert av et eget utvalg, ble det foreslått å slå Økokrim sammen med Kripos og underlagt POD. Vi ser et tydelig mønster hvor Politidirektoratet får stadig større makt.

Anders Anundsen ble mest kjent som justisministeren som lagde en skrytevideo med seg selv i hovedrollen som intervjuer av politifolk som bedyrer at «alt nå går så meget bedre». Hans etterfølger Per-Willy Amundsen fikk mest oppmerksomhet da han foreslo kastrering av pedofile overgripere samt hans verbale og ufine sleivspark mot Ap knyttet til 22. juli-terroren.

Ingen av de to har evnet å gjøre den viktigste jobben de er satt til å gjøre, å styre justissektoren ved å holde Politidirektoratet i ørene. Begge er trolig blant de svakeste statsråder på feltet vi noensinne har sett i Norge.

Sak etter sak viser sviktende politisk kontroll med et politidirektorat som stadig eser ut i omfang og makt. Har vi demokratisk kontroll med politiet i Norge, eller er vi på vei mot et samfunn hvor politiet styrer seg selv? Sistnevnte situasjon finnes i land vi helst ikke vil sammenligne oss med.

Har vi ikke oppegående politikere som kan ta dette grunnleggende spørsmålet opp i valgkampen som et seriøst tema? Dessverre ser det slik ut.