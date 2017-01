Skitne NAV-slasker i fyllesøvn på sofaen

Debatt Å fremstille unge mennesker uten jobb som tiltaksløse latsabber er en meget dårlig strategi fra den politiske eliten i Frp.

ANDREAS C. HALSE, skribent og leder for Svensson-stiftelsen

En slask i skitten dress som sovner med en halvspist hamburger etter det som ser ut som nok en mislykket tur på fylla. Slik velger regjeringspartiet Frp å fremstiller unge mennesker som i kortere eller lengre perioder trenger hjelp fra fellesskapet for å klare seg i livet.

Andreas C. Halse. Foto: Kristian Helgesen , VG

Budskapet de forsøker å kommunisere er at NAV skal kreve at unge mennesker som mottar sosialhjelp skal delta i en form for aktivitet. Det er helt greit.

Det finnes gode argumenter for at det er fornuftig at ungdom uten jobb har en annen aktivitet å fylle dagene sine med ved siden av endeløs jobbsøking. Problemet er at Frp som vanlig ikke klarer eller ønsker å kommunisere et enkelt politisk budskap uten å måtte sparke på en gruppe som sliter.

Bildet av mannen som sover med en halvspist hamburger gir inntrykk av en ung mann som er fornøyd med situasjonen. En som synes det å leve på 5-6000 kroner i måneden er en såpass god deal at han ikke ser grunn til å vurdere andre alternativer.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

FAKSMILIE: Frps Facebook-side.



Det vitner om en utrolig dårlig forståelse av folk flest. Det er underlig at et parti som Frp ikke i større grad anerkjenner at penger er viktig for folk. Hadde de skjønt det ville de også forstått hvorfor den største drømmen til de aller fleste arbeidsløse rett og slett er å få seg en ny jobb.

Å gå arbeidsledig er ikke bare et spørsmål om penger. Det er en konstant utfordring for selvbildet for de som rammes. Selv om det kan være mange grunner til at man i en tid går uten jobb føles det som om samfunnet ikke setter pris på evnene dine. Som om man ikke har noe å bidra med.

I disse dager hvor tusenvis av hardtarbeidende mennesker mister jobbene sine burde man forvente at et regjeringsparti viste et snev av medfølelse for situasjonen man havner i. Det er ikke all ledighet som er selvforskyldt og det er ikke sånn at alle kan tenke seg i jobb. Jobbene må faktisk være der.

Mange av de unge menneskene på NAV er folk som sliter med ting som ikke synes. Det kan være at man har vokst opp i et voldelig hjem og har blitt traumatisert på en måte som gjør jobbsøkingen vanskelig. Kanskje har man en fortid med rusproblemer eller kanskje føler man bare en helt uforklarlig angst som griper fatt om hjertet og rister rundt på en uten at man helt aner hvorfor. Det betyr ikke at man skal avskrives fra samfunnet, men denne typen skjebner gir en ekstra god grunn til at politikere ikke skal tråkke på dem. Det er som regel ikke viljen det står på.

De aller fleste vil i jobb. De aller fleste vil fylle livene sine med meningsfullt innhold og ha penger på konto til å kunne invitere jenta eller gutten man liker med ut.

Imidlertid lever vi i en tid der stadig større grupper blir holdt ute fra samfunnet. Industrijobber forsvinner i tusenvis. Arbeidsplasser innenfor faglærte yrker blir utsatt for enorm lavtlønnskonkurranse og mange mennesker som både kan og vil bidra finner seg selv i NAV-systemet i enten kortere eller lengre perioder.

Å fremstille alle disse menneskene som tiltaksløse latsabber er en meget dårlig strategi fra den politiske eliten og bidrar bare til å øke avstand og mistillit mellom de styrende og de styrte.

Kjære Frp: Det er mulig å kommunisere et budskap uten å tråkke på folk som sliter. Prøv det neste gang.