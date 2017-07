Flere av folket i arbeid

Sysselsettingstallene i Oslos bydeler varierer med opptil drøye 30 prosent, viser en ny undersøkelse foretatt for Oslo kommune og presentert i Aftenposten i går. Ser man bort fra enkelte urbane enklaver i sentrum, ligger forskjellene på hver sin side av den øst- vest-aksen som bestandig har delt hovedstaden. Alle de ti bydelene med lavest sysselsetting ligger i Groruddalen, der innvandrerdelen av befolkningen også er høyest, og hvor inntektsnivået er lavest.

At sysselsetting, inntekt og boligpriser henger sammen er i seg selv ikke overraskende. Jo dyrere boliger, jo mer må man jobbe. Men det er forskjellen i tallene som gir grunn til bekymring. I Fossum på Stovner, som er den desidert verst stilte bydelen med en sysselsettingsandel seks prosent under den neste på statistikken, er yrkesdeltagelsen blant kvinnene på sørgelige 38 prosent, 28 prosent under landsgjennomsnittet. I flere andre drabantbyer med høy innvandrerbefolkning, ligger kvinnenes yrkesdeltagelse på under 50 prosent.



Dette er problemer som, hvis de ikke gjøres noe med, vil øke i årene som kommer. Undersøkelser foretatt ved Frichsenteret viser at når antall trygdemottagere i en bydel øker med en prosent, øker den såkalte «Trygderisikoen» hos resten av befolkningen med 0,3 prosent. Jo vanligere det er å gå på trygd, jo større er sjansen for at flere faller ut av arbeidsmarkedet.

Årsakene er kompliserte og sammensatt, og det finnes ikke noen snarveier eller raske løsninger. Men det er en forutsetning at man får til en tverrpolitisk forståelse av hva problemene består i, og hva som kan gjøres. Det er derfor et positivt element i Aftenpostens reportasje å kunne registrere at Arbeiderpartiets bydelspolitiker Rashid Nawaz fra Stovner og Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Mazyar Keshvari, som kan være uenige om mye, i hvert fall har et felles forslag til handling: «Kontantstøtten må bort, for den holder kvinnene passivt hjemme», sier Nawaz.

Denne velmenende reformen er dessverre en av de aller største hindringene for å få til en god integrering i Norge, og den har overlevd seg selv på grunn av politisk hestehandleri altfor lenge.