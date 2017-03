Uro i Tronds heim

Dramaet i Trøndelag Ap har forgreninger helt inn i partiledelsen.

Planen var at Ap-leder Jonas Gahr Støre skulle til Trøndelag til helgen for å kaste storpolitisk glans over at fylkeslagene i nord- og sør skulle slå seg sammen til Trøndelag Ap – og bli landets største politiske fylkeslag.

På møtet skulle mangeårig Ap-topp i Trondheim, Rune Olsø, krones til Trøndelag Aps aller første leder.

Slik ble det ikke.

Olsø trakk seg overraskende tirsdag kveld, etter at fire ledende politikere i nord, deriblant fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik, satte foten ned, og erklærte at det var uaktuelt å sitte i samme styre som ham.

Så nå blir ledervalget etter alle solemerker utsatt, og det som skulle bli en politisk trønderfest av de sjeldne, har endt opp som en brennheit vorspiel-krangel.

Trondheim Ap har siden tidlig på 1990-tallet vært som en egen stat i Ap-staten, preget av et bryskt, kompetent og selvbevisst kadersjikt med atskillig innflytelse over de indre prosessene i partiet

Den viktigste personen, selve gudfaren, i miljøet er Ap-nestleder Trond Giske. Han regnes som den reelle sjefen, den som de facto bestemmer når tingene drar seg til.

I 2003 ble Giskes gamle venn fra AUF-tiden, Rita Ottervik, ordfører i Trondheim. Siden har byen vært Aps sikreste bastion, og partiet har gjennom ulike flertallskonstellasjoner fått et solid, mange vil si i overkant solid, grep om makten i trønderhovedstaden. Trondheims-miljøet står til venstre i partiet, og var i mange år et gnagsår for Jens Stoltenbergs EU-vennlige, markedsliberale Ap-prosjekt.

Etter hvert har de ideologiske motsetningene blitt mindre mellom Trondheim og Youngstorget, og i Ap bedyres det nå fra alle hold at det ikke lenger gir mening å snakke om en høyre- og venstrefløy.

Men Trondheims-miljøet har ikke bare vært i opposisjon mot Oslo. Også i Nord-Trøndelag har det vært atskillig murring mot det som oppleves som arroganse, og at man tar seg vel mye til rette.

Rune Olsø er en av de mest sentrale i dette spillet. Han er en nær venn av Trond Giske, og holdt den første talen i sistnevntes 50-årslag. De reiser også på ferier sammen.

Rune Olsø er partner i selskapet Staur Holding, som ble leid inn for å bistå en utbygger i å få Kystad-området på Byåsen i Trondheim omregulert til boligområde. Dette skulle selskapet få seks millioner kroner for, ifølge Adresseavisen. Området ble først foreslått vernet av rådmannen, men Ap og Høyre støttet et forslag som å ta området ut av vernesonen.

Olsø, som sitter i bystyret, har gjentatte ganger avvist at han har bedrevet rolleblanding, og har varslet at han vil melde Adressa inn for Pressens Faglige Utvalg.

Men saken skapte uansett dårlig stemning i rådhuset. Ordfører Rita Ottervik kalte avtalen mellom utbyggeren og Staur Holding for «noe svineri», og støttet med bakgrunn i avsløringene et forslag fra Venstre om å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte, samt et lobbyregister – noe Ap i Trondheim tidligere har vært motstandere av.

Olsø var satt sjakkmatt, og ba om permisjon fra kommunestyret. Da han trakk sitt lederkandidatur tirsdag kveld, var det mange i partiet som trakk et lettelsens sukk. Det er bare et halvt år til valget, og begge Trøndelags-fylkene er sentrale kamparenaer i Aps planer for å gjenerobre regjeringsmakten.

Olsø regnes som en dyktig politiker med stor støtte, blant annet fra AUF. Men han har også tidligere gjort det vanskelig for seg selv. I 2012 trakk han seg som direktør for Entra Eiendom, en jobb han fikk etter en omstridt ansettelsesprosess, og med en årslønn på over tre millioner kroner. I fjor ble det også bråk da han etablerte smågodtselskapet Candy People sammen med Trondheim Kino, etter at han i flere år var styreleder i samme kinoselskap.

Dette har skapt uro og misnøye også innad i Trondheim Ap. Forholdet mellom ordfører Ottervik og Olsø betegnes som «profesjonelt».

Det har også vært undring blant folk i miljøet over at gudfar Giske tilsynelatende har holdt sin hånd over Olsø. Den siste uken skal alt ha handlet om «RO vs. RO» (R. Ottervik mot R. Olsø), og folk har valgt side mellom de to.

Mindre fascinerende blir det ikke av at Rune Olsø er forloveren til kommunalråd Geir Waage, som igjen er gift med lederen i Trondheim Ap, Hanne Bjørnbet. Sistnevnte sitter også i valgkomiteen for det nye Trøndelag Ap – som enstemmig innstilte Rune Olsø som leder.

Flere sperret opp øynene da valgkomiteen gikk inn for Olsø. I nordfylket skal mange ha reagert negativt på at Trondheim Ap på denne måten forsøkte å få all makt i det sammenslåtte fylkeslaget.

Nå er sammenslåingsprosessen i partiet i spill igjen, og med et splittet Trondheims-miljø, kan det være åpent for at nordfylket sikrer seg større innflytelse. Flere har den siste tiden tatt til orde for at Anne Marit Mevassvik bør lede Trøndelag Ap. «En hypotetisk problemstilling», sier Mevassvik selv, slik politikere med maktambisjoner gjerne formulerer seg.

Det kan hende at Jonas Gahr Støre, hvis han likevel tar turen i helgen, vil oppleve at nordavinden i Trøndelag Ap er så kraftig som bare nordavinden over Trondheimsfjorden kan være.

Mens Trond Giske, noe fortvilet, muligens, ser at grunnmuren i hans kjære Trond-heim er i ferd med å slå betydelige sprekker.