Tydelige regjeringsalternativer

Debatt I motsetning til Marte Gerhardsen mener jeg at det ikke er vanskelig å se de ideologiske forskjellene mellom de to regjeringsalternativene for landet vårt.

HEIDI NORDBY LUNDE, stortingsrepresentant (H)

Ett alternativ har tatt Norge gjennom en tøff omstilling, og kommet ut på andre siden med SSB-prognoser som viser høyere lønn, fortsatt lave renter og at å få seg jobb blir lettere. I tillegg faller boligprisene som gjør at flere vil få innpass på boligmarkedet. Det andre alternativet går til valg på reverseringer av nødvendige reformer, skatteøkninger til et næringsliv som knapt har fått trukket pusten og et agg mot private aktører som leverer omsorgstjenester til familiene våre som ikke ligner sidestykke.

Les: Marte Gerhardsens kronikk – Den store forskjellen på Erna og Jonas

Allerede før regjeringen Solberg tok plass på Slottsbakken i 2013 førte brems i den norske økonomien til økende arbeidsledighet. Den nye regjeringen arver en økonomi med eventyrlige år bak seg og lavere fart i vente, skrev Aftenposten. Dette var arven etter åtte år med rødgrønn regjering. En regjering som både hadde arveavgift og høyere formues-, selskaps- og inntektsskatt, men likevel etterlot seg økende helsekøer og 15 000 flere fattige barn enn da de tok over.

Regjeringen Solberg har fjernet arveavgiften og redusert skattetrykket, samtidig går helsekøene ned, lavinntektsfamilier har fått billigere barnehage og mennesker i rus kommer raskere til behandling. Det er ingen motsetning mellom skattelette og velferd. Det handler om prioriteringer. Samt å ta alle gode krefter i bruk. Da kan både ideelle og private velferdsleverandører tilby de omsorgs- og hjelpetjenestene som gjør at barnehagebarn får flere pedagoger i barnehagen, rusbrukere får tilpassede tilbud som gjør dem rusfrie og eldre får den omsorgen og de aktivitetene de trenger og fortjener. Den ideologiske forskjellen mellom de to regjeringsalternativene blir her synlige og følbare. Helsekøene vokste under den rødgrønne regjeringen fordi de heller ville la folk gå syke i kø enn at de ble friske gjennom behandling hos private, finansiert av det offentlige.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Et Arbeiderparti på sitt beste er et parti som er opptatt av reformer som gir bærekraft til velferdsstaten, opptatt av arbeidsplasser og ny industriell utvikling. På sitt verste snakker Arbeiderpartiet kun om skattelette og hva de skal reversere, mens de dras godt over den ideologiske sperregrensen av SV, MDG og Rødt. Hvis noen mener det er vanskelig å se de ideologiske forskjellene mellom de to regjeringsalternativene, så vil ikke det være et problem dersom det skulle bli et regjeringsskifte. Bare denne uken har Ap sendt nye signaler om Andøya, deponi i Brevik og nå snur de om beredskapssenteret i Oppegård fordi de møter motstand.

Det vitner om alt annet enn styringsdyktighet og lederskap. Den slags vingling er ikke annet enn stø kurs mot usikkerhet og kaos, noe som er det siste Norge trenger i en tid der verden rundt oss er urolig og oppgangen i egen økonomi er skjør. Alternativet er altså en regjering som har tatt Norge gjennom en tøff omstilling, og kommet ut på andre siden der utsiktene viser høyere lønn, fortsatt lave renter og at det å få seg jobb blir lettere.