Strømprisene blir valgkampsak!

Debatt Sist fredag, på Arbeiderpartiets landsmøte, endret Jonas Gahr Støre partiets energipolitikk, og gjorde med det strømprisene til valgkampsak.

HOGNE HONGSET, energientusiast

Jonas Gahr Støre er blitt kritisert for å være utydelig, og ikke tabloid nok, når politiske motstandere og kommentariatet vil ha enkle ord og kjappe løsninger fra ham. For Støre tar seg den friheten at han vil høre på mange, og ta imot ulike innspill, før han tar standpunkt i saker.

Hogne Hongset. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

I løpet av landsmøtets to første dager demonstrerte han begge deler, både det å lytte og det å konkludere. Saken handlet om energipolitikk, med utgangspunkt i de mye omdiskuterte utenlandskablene som kraftbransjen og regjeringen vil ha flere av. Partiets nye program har et eget kulepunkt om dette:

• At kraftoverskuddet skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge. Eventuelle nye utenlandskabler skal være samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Torsdag og fredag formiddag lyttet Støre til en rekke innlegg om vannkraft og utenlandskabler. Delegater fra hele landet sto fram på rad og rekke og fortalte om hvor viktig vår evigvarende vannkraft har vært og fortsatt er, for verdiskaping og velferd landet rundt. Innleggene han hørte var uten unntak sterkt negative til å bygge flere strømkabler ut av landet, inkludert Statnetts Englandskabel, noe ingen benekter vil drive strømprisene opp her i landet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Det som så skjedde var en svært så klar demonstrasjon av at statsministerkandidat Jonas kan ta ut essensen i klare budskap, men kanskje vel så viktig, for de som måtte ha tvilt på det, han kan både trekke en konklusjon, ta standpunkt og gi svært klare politiske føringer. Ut på fredag gikk han på talerstolen og formulerte følgende klokkeklare krav til nye strømkabler til utlandet:

«... det er et samfunnsøkonomisk IKKE riktig perspektiv hvis vi bygger kabler som fører til at det blir dyrere strøm i Norge. Det må da inn i kriteriene, og det må vi si nei til.»

Det er nok mulig at kraftdirektørene ikke liker dette. I de kretser har regnearkene en tendens til å fortelle at når strømprisen stiger for folk flest og alt næringsliv, her i landet, så stiger den samfunnsøkonomiske verdien av vannkraften!

Vi har behov for utvekslingskapasitet mot utlandet, for å håndtere variasjoner i nedbør. Da kabelen Skagerak4 til Danmark kom i drift i 2014 kom vi opp i en kapasitet på 6000 MW, mer enn tilstrekkelig for å gi oss full forsyningssikkerhet. Likevel gav Solberg-regjeringen samme år Statnett konsesjon for to nye kabler, en til Tyskland (under bygging) og en til Storbritannia (under prosjektering og forberedende arbeider). De kablene skaper ikke noe ny kraft, de importerer bare et høyere prisnivå.

Les også: Jonas har kommet ned fra fjellet

I tillegg har regjeringen, med Venstres hjelp, fått gjennom i Stortinget at kraftselskapene skal kunne bygge egne kabler til utlandet. Det første av disse prosjektene, NorthConnect, har allerede søkt om konsesjon. Det skjedde 30. mars, uten noen offentlighet rundt det. Det spørs om den sittende regjeringen rekker å få gitt konsesjon innen valget til høsten? Alle vet, og ingen benekter, at denne kabelen vil drive prisene videre opp, her i landet. Dermed vil den garantert ikke få konsesjon av en Støre-regjering, ut fra det prinsippet som Jonas nå, og forbilledlig klart, har lagt i bordet!

Det er moro å være til stede når politikk utformes. Det Støre gjorde, var nemlig å endre Arbeiderpartiets politikk med hensyn til utenlandskabler. Til nå har energipolitikken i Arbeiderpartiet vært styrt av energipolitikere med til dels svært positiv holdning til kraftbransjen og flere kabler,- bare kablene har vært eid og drevet av Statnett! Jonas Gahr Støre har forstått det fundamentale faktum at det er nye kabler som er hovedproblemet, ikke hvem som eier dem! Og han tar konsekvensen av det.

Etter Støres klare beskjed om Arbeiderpartiets holdning til nye kabler, framstår energipolitikk og strømpriser som en klar valgkampsak, for begge sider i politikken. Regjeringen har gjort det klart at den ønsker strømprisene opp, både ved å gi konsesjon til nye kabler, og helt direkte ved at daværende Olje-og energiminister Tord Lien, som gav konsesjonene, i fjor sa rett ut at han og regjeringen ønsker høyere strømpriser! Arbeiderpartiet vil derimot stoppe denne utviklingen, og satse på å bruke økende overskudd av energi til næringsutvikling her i landet i stedet for til økt eksport.

På en lang rekke politikkområder kan det være vanskelig å skille mellom de to regjeringsalternativene som avtegner seg mot høstens valg, enten det gjelder skole, helse eller eldreomsorg. På energi- og strømprisområdet er det derimot nå veldig klart at en regjering Støre vil føre en helt annen politikk enn en ny regjering Solberg.

Mange ønsker at vannkraften fortsatt skal gi en konkurransefordel for næringslivet her i landet, være et gode for folk flest og ikke et spekulasjonsobjekt for kraftselskapene. På dette området har velgerne nå klare alternativer den 11. september!