Skatteøkning må til

Leder Arbeiderpartiet åpner for å øke skatter og avgifter med inntil 15 milliarder kroner de neste fire årene. Det er fornuftig og ansvarlig politikk.

Den nåværende regjerings vettløse bruk av oljepenger for å finansiere stadig større statsbudsjetter er ikke bærekraftig. Når den voldsomme pengebruken i tillegg akkompagneres av skatte- og avgiftslettelser er det lett å glemme den nødvendige sammenhengen mellom det vi yter og det vi får. Under Siv Jensen og Erna Solberg er denne nærmest opphevet.

En av grunnene til at regjeringen kan bruke så mye penger, ikke minst i de kostbare budsjettforlikene med Venstre og KrF som kommer på toppen av allerede rekordstore budsjetter, er at de ikke sender regningen til dagens skattebetalere. Isteden sender de regningen til fremtiden ved å bruke penger som burde blitt stående i oljefondet. Dette er ikke bærekraftig, og det er heller ikke ansvarlig.

Derfor er det klokt og riktig at Arbeiderpartiet nå åpner for noe høyere skatter og avgifter. Det gjør statens økonomi sunnere, og det minner folk om at høyere forventninger til det offentlige tilbudet betyr at man må betale inn noe mer. Store deler av norske husholdninger har også fint råd til de relativt moderate skatteøkningene Ap legger opp til.

Skatteøkninger må imidlertid ikke bli noen sovepute for et eventuelt nytt politiske flertall. Selv om man retter opp noe av den borgerlige forsømmelsen på inntektssiden i budsjettet, er det fortsatt på utgiftssiden de store problemene ligger. Norge bruker for mye penger på ting man ikke burde brukt penger på. For mange særinteresser finansieres av fellesskapet, og store deler av driften er ikke effektiv nok. Norge har også en kommunestruktur som er dyr og gammeldags. Dessverre følger ikke Ap opp sin ansvarlige skattepolitikk med en ansvarlig kommunepolitikk. Partiets helomvending når det gjelder adgangen til å bestemme at kommuner i visse tilfeller må slå seg sammen er destruktiv politisk vingling av verste sort.