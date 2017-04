Debatt Jeg ble født på Ullevål sykehus, 25. februar 1969. Fra denne dag har jeg også vært norsk statsborger, med de rettigheter og etter hvert plikter det innebærer.

FREDRIK MELLEM, leder i Oslo Arbeidersamfunn

Det har virkelig aldri falt meg inn at jeg skal bekymre meg for at norske myndigheter en dag skal komme på døra og frata meg statsborgerskapet, med henvisning til noe bestefaren min sa eller gjorde for mange tiår siden.

Det vil neppe heller noen gang skje.

Jeg vil at alle andre norske statsborgere skal sove like trygt om natta som meg. Jeg vil at det å være norsk statsborger skal innebære det samme for alle oss som er det. Det er jo nettopp dette som skaper grunnlag for fellesskapsforståelsen oss i mellom – vi som er norske statsborgere.

Vi vet alle at vi er nordmenn. Hvis vi ikke sover trygt om natta, så er det fordi vi har helt andre bekymringer enn at vi skal bli kastet ut av landet vårt. Dette står vel kanskje aller øverst på lista over ting som gjør oss til en nasjon.

Så er det plutselig ikke sånn lenger. En familie på 12 er i ferd med å bli utvist av landet, fordi norske myndigheter mener at en 27 år gammel sak har fått nytt lys over seg. På det samme sykehuset hvor jeg ble født, har det inntil nylig arbeidet en bioingeniør i begynnelsen av 30-årene. Han har nå mistet jobben. Planen er å sende ham til et fremmed land, fordi norske myndigheter mener det er sannsynlighetsovervekt for at han ikke var helt sannferdig da han kom til Norge som 14-åring.

Det er vanskelig å finne de rette ordene, når myndighetene i Norge opptrer på en måte vi trodde bare foregikk i mindre utviklede land, med tvilsomt styresett. Land som stort sett også ligger langt vekk.

Jeg er stolt over å være leder av Arbeiderpartiets største og mest tradisjonsrike partilag, men jeg er enda mer stolt av at vi på et nylig møte i dette partilaget, enstemmig vedtok å fremme et forslag for landsmøtet i Arbeiderpartiet, om fem års foreldelsesfrist i statsborgerskapssaker.

Noen vil ganske sikkert hevde at dette er en liberalisering av innvandringspolitikken. Det er det ikke. Dette er i det hele tatt ikke et spørsmål om innvandrings- asyl- eller flyktningpolitikk. Dette er utelukkende et spørsmål om norsk innenrikspolitikk og et spørsmål om våre borgeres rettigheter. Skal vi ha like rettigheter for alle norske statsborgere, eller ikke? Skal vi ha A- og B-nordmenn?

Helt uavhengig av dette spørsmålet, kan norske myndigheter beslutte å gjøre det enda vanskeligere for utlendinger å komme til Norge. Vi kan gjøre det vanskeligere å få opphold her, både som turist, ektefelle, arbeidssøker, flyktning eller som asylsøker. Vi kan til og med gjøre det enda vanskeligere å bli norsk statsborger. Hvis vi virkelig skulle ønske det.

Vi har ikke foreslått at det skal bli lettere å komme til Norge, eller at det skal bli lettere å bli norsk statsborger. Vi har foreslått at det skal bli litt vanskeligere for norske myndigheter å frata en norsk statsborger sitt statsborgerskap. Det er noe ganske annet! Vi foreslår også at slikt bare skal kunne skje etter en domstolsbehandling. Det kan ikke være sånn at det skal være en etat som har ansvar for sånt. Det er også et spørsmål om hvem som skal ha søksmålsbyrden i slike saker.

Det burde egentlig være åpenbart, at dersom man skal frata en nordmann statsborgerskapet sitt - så må det være myndighetene som må bære søksmålsbyrden. Ikke den som opplever å bli utsatt for sitt livs overgrep. For tro ikke at det blir opplevd som noe annet. Det er også et nokså allment akseptert prinsipp, at myndighetenes straff/sanksjon mot borgerne, skal stå i et rimelig forhold til forbrytelsen/overtredelsen som måtte være begått.

Med unntak av dødsstraff og svært lange fengselsstraffer – kan du egentlig forestille deg noe særlig mer inngripende enn å bli permanent kastet ut av landet ditt og sendt til et fremmed land? Kanskje også blakk som en kirkerotte, etter å ha betalt et skyhøyt advokathonorar i Norge, som det aller siste du gjorde her?

Det må være en foreldelsesfrist i slike saker. Ikke bare fordi det er slike frister i langt mer alvorlige saker – men fordi det også til syvende og sist blir et spørsmål om hvilke barn som i fremtiden skal kunne sove trygt om natta her i Norge.

Alle norske barn? Eller bare dem med norsk stamtavle tilbake til unionstiden?