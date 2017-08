Men hvem skal vi stemme på?

Debatt Norsk politikk mangler et sentrumsalternativ.

Nei, jeg tenker absolutt ikke på Kjell Magne Bondeviks sentrumsalternativ. Det gir i grunnen lite mening å snakke om de såkalte «sentrumspartiene» (en gang kalt «mellompartiene») som «sentrum» i politikken.

De, det vil si Senterpartiet og KrF, representerer særinteresser og befinner seg således på hver sin fløy i sentrale samfunns- og verdispørsmål, mens Venstre representerer stadig færre og er garantist for at fløypartiet Frp er i regjering.

Nei, jeg etterlyser et ordentlig sentrumsalternativ, for sentrumsvelgere, også kalt flytvelgere – en gruppe som i dagens stadig hissigere ordskifte og nasjonalorienterte tidsånd kanskje ikke er blant de mest høylytte og insisterende. Dette er velgere som av og til stemmer Arbeiderpartiet og av og til Høyre (og Venstre), og som mener politikk handler om komplekse spørsmål med alt annet enn enkle svar.

De tror på samarbeid over landegrensene, forpliktende attpåtil, og som får antydning til lumbago av svevende, men symboltunge debatter om «hvem vi er», og den slags. Disse velgerne er gjerne «urbane», men bor like gjerne ute i distriktene, og er både passe liberale og passe kyniske. De tror på dialog og kompromiss, og anerkjenner de voldsomme fremskrittene under det som før ble kalt kapitalismen (nå: nyliberalismen), samtidig som de innser at kapitalen ikke må få altfor frie tøyler. Nei, statsskrekk har de ikke, men de er mer opptatte av resultater enn av virkemidler. De er glade i den norske modellen, men understreker også at den stadig må vedlikeholdes i takt med utviklingen, også kalt modernisering.

Det norske valgsystemet er litt genialt, sett med moderate øyne. Den nokså lave sperregrensen og de mange småpartiene er paradoksalt nok garantister for stabilitet. De balanserer systemet slik at radikale regjeringsalternativer ikke kan vinne frem, slik de gjør i såkalt binære systemer, som i USA og i Storbritannia, som for tiden styres av regjeringer uten særlig respekt for flertallet som ikke stemte på dem.

Slikt skaper en veldig polarisering og unødvendig fiendskap, og det er vi heldigvis ennå litt forskånet for i Norge. Men balansen i systemet fører også til at ingen av dagens regjeringsalternativer fremstår som spesielt attraktive for ovennevnte velgergruppe, som gjerne ser på Ola Borten Moe og Sylvi Listhaug som to sider av samme sak.

Les også: Knut Arild Hareide - Nestekjærligheten er ikke norsk

En norsk Macron, er det kanskje noen som spør. Den unge og energiske franske presidenten gjorde et oppsiktsvekkende inntog i fransk og europeisk politikk ved å kile seg inn mellom en populistisk venstre- og høyreside, som i viktige spørsmål har nærmet seg hverandre og forsøker å appellere til velgere som, skjematisk sagt, liker murer bedre enn broer. Macron vant på et tydelig sentrumsprogram, og regjeringen hans, og parlamentsgruppen, består av folk som tidligere har sognet både til venstre- og høyresiden. Macron selv er tidligere sosialdemokrat, mens statsministeren hans, Édouard Philippe, er tidligere republikaner (høyremann).

Kunne noe slikt ha skjedd i Norge? Man skal være varsom med å trekke altfor tydelige politiske paralleller mellom land, for forskjellene i politisk kultur og tradisjon er gjerne større enn likhetene. Og det er lenge siden noen snakket åpent om en storkoalisjon mellom Ap og Høyre. Norsk politikk er konstituert rundt disse partiene som «hovedmotstandere», og selv om de ofte er på linje i de tunge og avgjørende sakene, hadde en koalisjon mellom dem vært en gavepakke for radikale krefter på ytterfløyene.

Men sentrumsvelgerne, og jeg må vel tilstå at jeg er blant dem, er i villrede nå, en drøy måned før stortingsvalget. Ingen av regjeringsalternativene føles attraktive, eller representerer viktige verdier (siden alle skal snakke om verdier nå for tiden). Sommerens lille runde mellom Jonas Gahr Støre og Børge Brende om hvem av dem som ligner mest på Macron, føltes dessuten temmelig tom. For Ap har bundet seg til reformknuserne i Sp (og nøler som aldri før i EU-spørsmålet, nå sist i klimapolitikken), mens Høyre må bale med et Frp som går i en mer nasjonalkonservativ retning.

Les også: Professor: - Ap svikter den europeiske idé

Kun ett parti er uttalt sentrumsorientert nå for tiden, og det til tross for at det er det mest radikale av dem alle. Jeg tror Miljøpartiet de Grønnes smule fremganger de siste årene skyldes partiets insistering på at klimasaken er hevet over høyre-venstre-aksen, hvilket den jo selvsagt også er.

Et anekdotisk bevis fikk jeg forrige dagen her, da en nær venn, som er moderat anlagt og hverken er klimafantast eller mener bensinbiler er satans verk, overraskende proklamerte at stemmen går til MDG denne gangen. Og jeg satte heller ikke den økologiske gulroten jeg gnagde på i halsen da sannheten kom for en dag.

Les også: Sveinung Rotevatn - Sps og Høgres kulturkrigarar

Min stemme får de ikke, men fremfor alt forteller denne lille historien noe om at moderate velgere ikke helt finner seg til rette i den nåværende partitopografien, og at heller ikke Ap og Høyre makter å følge med i tiden. «Det partiet som legger valgkampåpningen sin til Brussel, får min stemme i år», skrev en tidligere Ap-politiker nylig på Twitter, tydelig for å provosere, og like tydelig for å markere avstand til «norgasmen» som preger politikerne nå i opptakten til valgkampen.

Han har et poeng. Valget blir ikke enkelt.