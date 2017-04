Ligg unna «K»'en

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt og AUFs leder Mani Hussaini har fått med seg en rekke fylkeslag i partiet på å fjerne K'en i faget KRLE (Kristendom Religion Livssyn Etikk). Det må gjøres av hensyn til mangfoldet og toleransen, sier Hussaini til Klassekampen. Ledelsen i Arbeiderpartiet, som ønsker å beholde både K'en og kristendomsandelen i faget, forbereder seg på å måtte ta et tap når saken kommer opp på landsmøtet i april.

Det håper vi de slipper. For hva er egentlig poenget med å herje enda mer med det gamle kristendomsfaget? Huitfeldt og Hussaini maner til kulturkamp i en tid hvor vi aller minst trenger det.

Det vi tvert om trenger i møte med nye kulturer og religioner, er kjennskap til vår egen kultur og religion. Ikke minst har nyankomne til Norge behov for det. Stadig møtes de med krav om å integrere seg raskere. Men hva skal de integrere seg inn i? For å lykkes trenger folk som ikke er født norske å vite litt om hva som er typisk norsk.

Og den kristne kulturarven er det, den er typisk i hele den vestlige kultur. Når vi straks går inn i påskeferien, har det som alle vet noe med den eldgamle religionen å gjøre. Men hva? Det har en verdi at skolebarna vet hvorfor de har fri og at de kjenner den religiøse betydningen av påsken. Og det gjelder ikke bare i høytidene, men også i hverdagslivet. For kristendommen dukker fortsatt opp i så mange av samtalene vanlige folk fører. I tillegg til Ibsen er det Bibelen som har gitt oss opphavet til flesteparten av våre munnhell og ordtak. Det er praktisk å kunne henge med når det blir snakk om å vende det andre kinn til, barmhjertige samaritaner eller kanskje til og med bortkomne sønner og judaspenger.

For kunnskap er ikke farlig. Selvsagt heller ikke kunnskap om kristendommen. Om vi skal ha dette faget, enten det kalles KRLE eller RLE, så må det handle om religioner. For at et slikt fag skal ha noe mening igjen, må selvsagt kristendommen ha en sentral plass. Tanken er neppe at man bare skal snakke om alle de andre trosretningene. Å fjerne K'en som en siste rest av det gamle faget er symbolpolitikk. Vi bør fremheve vår kulturarv snarere enn å forsøke å tildekke den. Og det kan vi gjøre i toleransens navn.